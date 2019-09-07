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Факты / Lifestyle

Прически в школу 2019: луки с короткими и длинными волосами

Как освежить свой повседневный школьный образ с помощью прически? Факты ICTV нашли множество вариантов специально для тебя.

Прически в школу 2019: луки с короткими и длинными волосами

Прически в школу – отличный вариант проявить свою индивидуальность. Школьные учителя часто запрещают ходить с распущенными волосами на уроки. К тому же это не совсем удобно.

Мы подобрали несколько причесок для разных типов волос. Они помогут не только убрать пряди с лица, но и дополнят образ.

Большинство из них простые, и ты справишься сама, но, при необходимости, можешь попросить маму или подругу помочь тебе.

Инвентарь:

  • расческа,
  • широкие резинки,
  • маленькие силиконовые резиночки,
  • невидимки,
  • шпильки.

Короткие волосы

Да, с каре ты не заплетешь себе косу. Но для такой длинны тоже существует много интересных вариантов плетения.

Прически в школу 2019: луки с короткими и длинными волосами / 5 фотографий

Средние и длинные волосы

Совет. Длинные волосы часто запутываются после сна. Используй спрей для легкого расчесывания. Он не только сэкономит твое время утром, но и придаст волосам блеска.

Прически в школу 2019: луки с короткими и длинными волосами / 8 фотографий

Кудрявые волосы

Многие обладательницы кудрявых волос пытаются сделать их более послушными, выравнивая утюжком.

Но не стоит злоупотреблять этим, ведь при частом воздействии температур волосы могут утратить объем, стать сухими и ломкими.

Лучше собрать кудрявые локоны в мальвинку или небольшой пучок.

Прически в школу 2019: луки с короткими и длинными волосами / 5 фотографий

Топ-3 трендовых аксессуаров для волос 2019, которые дополнят твой школьный лук:

1. Платок. Дизайнеры рекомендуют вплетать его в хвост или наматывать на высокий пучок.

2. Массивный ободок. Хорошо смотрится с пробором посредине и низким хвостом. А в сочетании со строгим пиджаком придаст образу женственности.

3. Большие заколки. С ними легко не только убирать волосы от лица, но и оставаться на одной модной волне со знаменитостями. Этот тренд уже оценили: Кендалл Дженнер, Кэти Перри, Кара Делевинь и другие.

Варианты с жемчугом и большими стразами рекомендуем оставить в стороне, они уже отжили свое в мире моды.

Фото: Whair.ru24hair.ruЕдинственная

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