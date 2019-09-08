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Факты / Lifestyle

День танкиста в Украине – лучшие СМС-поздравления

8 сентября в Украине отмечают День танкиста. Факты ICTV собрали лучшие поздравления нашим защитникам.

День танкиста в Украине – лучшие СМС-поздравления

День танкиста в Украине ежегодно отмечается 8 сентября. Профессиональный праздник учрежден в августе 1997 года указом президента в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей краины.

Танковые войска – главная ударная сила сухопутных войск украинской армии. Они имеют на вооружении основные боевые танки и подразделения поддержки. Танковые войска применяются преимущественно совместно с механизированными войсками на главных направлениях и выполняют задачи как в обороне, так и в наступлении.

Читайте: Календарь праздников на сентябрь 2019

Предлагаем присоединиться к празднику и поздравить наших защитников:

* * *

Быть танкистом – быть стойким. Быть танкистом – быть смелым. Для танкиста главная задача – Родине служить преданно. С Днем танкиста!

* * *

Танкистам мы желаем победы на всех фронтах: на работе, дома и в мечтах! Пусть ваша воля будет такая же сильная, как броня танка! С Днем танкиста!

* * *

Танки грязи не боятся, а танкисты – тем более. Вы – находка для Родины! С Днем танкиста, наши защитники!

* * *

Наши танкисты! Мы за вами, как за непробиваемою стеной. Желаем вам добра, любви и счастья в День танкиста!

* * *

Украинские танки грязи не боятся. Украинские танкисты знают, как использовать силу брони и зоркий глаз. Враг мимо не пройдет. С Днем танкиста!

К слову, Факты ICTV составили календарь праздников на 2019 год – профессиональных и неофициальных.

Фото: Dreamstime

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