По случаю Международного дня солидарности журналистов Факты ICTV подготовили ряд фильмов о журналистских расследованиях и СМИ.

Настоящий журналист тот, кто несмотря на цензуру и опасность, несет правду миру и достает ее даже тогда, когда она тщательно спрятана.

И если журналист борется за справедливость, имея свои принципы и мнение, тогда его действительно можно назвать четвертой ветвью власти.

Мы подготовили топ-12 фильмов про журналистов. Среди списка вы сможете найти как комедии, так и фильмы, основанные на реальных событиях или детективы.

Девушка с татуировкой дракона

Разоблачительная публицистика с тщательными расследованиями – это высший пилотаж журналистики.

Именно такой работой занят Микаэль Блумквист, совладелец журнала Миллениум. Однажды, попав в ловушку объекта очередного своего расследования, журналист оказывается вынужден временно отойти от привычных дел и отправиться в фамильное имение престарелого магната, нанимающего Блумквиста провести расследование одного странного семейного дела об исчезновении юной девушки.

Неоднозначный тандем Микаэля и его странной напарницы Лисбет Саландер показал, что журналистика, это не только “говорящая голова” на экране.

В центре внимания

Очень тяжелый, но стоящий фильм. Не только для того, чтобы посмотреть в действии на расследовательскую журналистику, но и для того, чтобы знать, какие ужасные ситуации бывают в жизни.

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о расследовании группой журналистов бостонской газеты дела о серийных случаях педофилии и возможной причастности к этому местных священнослужителей.



Ничего, кроме правды

Фильм оставляет вопрос: А я бы так смог?

Это история о журналистском расследовании, которое привело автора в тюрьму. Все ведь знают: журналист никогда не должен раскрывать свой источник.

Джудит не отступила от профессиональных принципов и не выдала информатора.



Секретное досье

Фильм стоит посмотреть всем журналистам. В Секретном досье много параллелей с современным миром, много отсылок на актуальные события.

Такие вопросы, как “подставим ли мы этой публикацией хоть одного простого солдата?”, возможно, в другой формулировке должен задавать себе каждый осведомленный журналист.

Однако фильм затрагивает не столько журналистскую работу и ее аспекты, сколько тему морального выбора. Такой выбор приходится делать в жизни каждому из нас.

Стрингер

Фильм показывает, что бывших журналистов не бывает, адреналин репортерской работы захватывает с головой и больше не отпускает, какие бы самые разумные доводы такому “одержимому” ни приводили родные и близкие.

Наиболее ярко процесс погружения в пучину экстренных репортажей, экстремальных съемок и зубодробительных сюжетов в прошлом году показал Дэн Гилрой в триллере Стрингер.

Главный герой ленты, молодой человек по имени Луис, в поисках работы натыкается на возможность стать так называемым “стрингером”, внештатным репортером телеканала, способным оказаться первым в эпицентре происходящих в городе событий.

Круговорот открывающихся возможностей и неизменно преследующее чувство опасности взрывают мозг молодому человеку – из лап такой журналистики не вырваться.

Жизнь или что-то вроде того

Шикарная Анджелина Джоли в роли репортера, которая “словила звезду”. Но ее пыл немного утихает, когда во время очередного интервью предсказатель сказал, что она умрет через неделю.

Главная героиня решает изменить не только свою судьбу, но и себя, как журналиста.

Дьявол носит Prada

Улыбчивая Энн Хэтэуэй играет журналиста “золушку” в мире моды.

Сегодня многие девушки мечтают работать в глянцевом издании. Конечно, сравнивать Нью-Йорк и Киев — моветон. Но помечтать-то можно?

Наш бренд Кризис

Этот фильм не о журналистах, но он из категории “must have” для каждого журналиста. Основан на реальных событиях.

Политическая драма рассказывает о девушке Джейн, которая решила связать свою жизнь с политическими гонками, помогая кандидатам получить пост президента.

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Фильм полезен, ведь показывает нам, что все не то, чем кажется, раскрывает карты политиков. Посмотрите и, возможно, параллель с некоторыми мировыми и украинскими политическими гонками.

Интересные мысли, цитирования и сарказм главной героини зовут вас посмотреть этот фильм.

Прислуга

Этот фильм заставляет задуматься о расовом неравенстве и о том, что журналист должен браться за сложные темы.

Выпускница университета мечтает стать писательницей и первые пробы пера делает в местной газете. Видя несправедливость в обществе, она решает написать книгу от имени темнокожих женщин, которые всю жизнь работают прислугой в “белых” домах.

Посмотрите, добилась ли чего-то журналист в мире несправедливости и притворного неравенства.

Жизнь Дэвида Гэйла

Детективная драма о самопожертвовании ради победы над несправедливостью правосудия. В главных ролях снялись Кевин Спейси и Кейт Уинслет.

Журналистка Бетси Блум приезжает в тюрьму с целью в течение трёх последних дней перед смертной казнью взять интервью у заключённого-смертника — бывшего профессора Техасского университета Дэвида Гейла.

В руках журналиста оказывается жизнь человека. Она должна расследовать это дело и узнать истину.

Зодиак

В фильме Джейк Джилленхол и Роберт Дауни-младший исполнили роли сотрудников газеты Сан-Франциско Кроникл, ведущих независимое расследование убийств, совершенных таинственным серийным убийцей, известным в народе под кличкой Зодиак.

Именно штатный карикатурист газеты Роберт Грейсмит, роль которого сыграл Джилленхол, разгадал шифр, которым пользовался Зодиак в своих письмах, и только благодаря упорству этого человека практически безнадежное дело маньяка, терроризирующего Сан-Франциско, постоянно находилось на глазах полиции и местных жителей.

Доброе утро

Фильм позволяет заглянуть за кулисы телевизионного утреннего развлекательно-новостного шоу и узнать, как живут те, кого на экране мы привыкли видеть только в прекрасном расположении духа.

Оказывается, когда камера выключена, в студии вовсе не витают дружеские шутки, не царит радость и дружелюбие. Соведущие ненавидят друг друга, редакторы срываются на подчиненных, а продюсеры не справляются со свалившимися на коллектив канала проблемами.

Все это – сюжетный водоворот комедии Доброе утро.

К слову, Факты ICTV узнали, смогут ли роботы заменить журналистов в будущем.