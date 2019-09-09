Микрозелень – пожалуй, самое простое и самое полезное, что можно вырастить на подоконнике. Что это такое и что еще подойдет для вашего огорода на подоконнике – разбирались Факты ICTV.

Почему стоит выращивать микрозелень?

Во-первых, микрозелень – это проростки семян, которые употребляют в пищу еще до того, как на них появятся настоящие листочки.

Во-вторых, проростки очень вкусные и полезные. Максимальное количество витаминов и других полезных веществ содержится в микрозелени именно в момент их активного роста. Содержание витамина С, например, во всходах пшеницы превышает его концентрацию в апельсиновом фреше.

В-третьих, если хотите быть стройным, здоровым и надолго сохранить молодость – это незаменимый продукт, который всегда под рукой.

И, в-четвертых, эти семена доступны практически каждому. Их можно купить в специальном магазине, но доступнее всего на рынке – семена люцерны, подсолнечника разных сортов, овса и пшеницы продаются на развес.

Какие растения подходят для выращивания микрозелени?

Брокколи

Кресс-салат

Базилик

Кинза

Редис

Дижонская горчица

Люцерна

Горох

Подсолнечник

Лук-порей

Пшеница

Ячмень

Овес

Свекла

Как вырастить микрозелень?

Шаг 1

Все очень просто. Понадобятся только специальные емкости для проращивания, но можно использовать и обычные лотки или тарелки, семена и вода.

Шаг 2

Замочите семена выбранной вами культуры в воде на несколько часов. Достаточно взять пластиковый стаканчик, поместить туда семена и залить водой.

Шаг 3

Возьмите нижнюю часть контейнера для проращивания зелени и наполните его водой. От поверхности воды до краев емкости должно оставаться свободное пространство в 1 см.

Шаг 4

Накройте контейнер верхней частью – пластиковой сеточкой, разделенной на несколько секций. Контейнеры, предназначенные для проращивания сразу нескольких культур, могут быть разделены на секции с разным диаметром отверстий в сетке. Равномерно распределите семена выбранной культуры по решетке.

Шаг 5

Опрыскайте семена из пульверизатора, чтобы дополнительно увлажнить их, и поставьте в теплое и светлое место.

Шаг 6

Когда сеянцы прорастут настолько, что их корешки застрянут в сетке, начните споласкивать зелень под проточной водой. Делать это нужно 2-3 раза в день. После споласкивания не забудьте снова наполнить контейнер водой, чтобы корни растений доставали до влаги.

Шаг 7

Соберите урожай молодой зелени. В зависимости от скорости роста культуры, микрозелень готова к употреблению на 5-10 день. Обычно ростки собирают, когда сеянцы вырастают до 4-7 см в высоту.

Как вырастить помидоры на подоконнике?

Если посадить семена сорта Пиноккио в конце октября, то к концу января у вас будут помидоры черри красного цвета. Этот сорт томатов один из самых лучших для выращивания на подоконнике.

Какие сорта томатов подходят для выращивания в горшке?

F1 Балконный красный

Балкони Елоу

Балконное чудо

Жемчужина красная

Жемчужина желтая

Бонсай

F1 Бонсай микро

Пиноккио.

Посев семян помидоров

Перед посевом их на 20 минут замачивают в перманганате калия, а затем в растворе стимулятора роста на 10 часов – это повысит всхожесть семян.

Помещают в плошку, прикрывают влажной тканью. В теплом месте через 3 дня появятся небольшие корешки. Их нужно посадить в емкость, наполненную грунтом для рассады. Семена томата опускают на глубину 1 см, расстояние между ними 3 см.

Ящики, накрытые прозрачным материалом, помещают в теплое место. После появления первых всходов ставят на подоконник поближе к свету. Выдерживают ночную температуру на уровне +15 +17°С, дневную – в районе +22 +25°С.

Главное – не допускать сквозняков, переувлажнения почвы и полива холодной водой, что способствует развитию болезней растений.

Пересадка рассады томатов в горшки

Прежде всего, необходимо подумать о дополнительном освещении. Для этого разместить на высоте 25 см от верхних листьев рассады люминесцентную лампу. Ее включают в пасмурную погоду, а также для продления светового дня – утром до рассвета и вечером после заката.

Когда сеянцам исполнится 3 недели, их подкармливают удобрением для рассады, разведя его водой по инструкции. Для профилактики грибковых заболеваний рассады можно опрыскать ее 50 г молока, разведенным в 500 мл воды.

После того, как начнет формироваться третий настоящий лист, растения пикируют. Сначала каждое сажают в небольшой горшочек диаметром 5 см. Если вы пересадите сеянцы сразу в большую емкость, корневая система будет хуже развиваться.

Через месяц из маленьких стаканчиков томаты пересаживают в большие емкости. Для этого подходят горшочки объемом 3-5 л. Можно наполнить плодородной легкой почвой балконный ящик, пересадить томаты в него, выдерживая между ними расстояние в 25-30 см.

Уход, опыление, сбор урожая помидоров

В холодное время года поливать нужно нечасто, когда подсохнет земля. Летом это делают раз в 2-3 дня.

Томаты – теплолюбивые растения, поэтому их нужно разместить на южном или восточном окне.

Так как в условиях квартиры нет опылителей, займитесь этим процессом сами. Когда томаты зацветут, слегка встряхивайте по утрам их кисти. Можно на этой стадии опрыскать их специальными препаратами, которые способствуют формированию плодов.

Если на стеблях образуются пасынки, отламывайте их по мере роста.

Во время цветения и еще через 2 недели подкормите помидоры комплексным минеральным удобрением или золой, разведя 1 ст. л в 500 мл воды.

Когда начнется созревание плодов, собирайте спелые, чтобы дать возможность еще зеленым лучше расти и развиваться.

Если помидоры кисловатые – положите их на 2-3 дня на солнечный подоконник, и вкус плодов улучшится.

Как вырастить авокадо в горшке?

Этот экзотический фрукт с очень полезной мякотью реально вырастить дома. Особых хлопот нет, но потребуется терпение – плоды могут появиться только через 3 года.

Шаг 1

Для начала необходимо приобрести в магазине зрелый плод авокадо. Чтобы проверить его на спелость, нужно придавить плод ладонями с двух сторон, а затем отпустить. Созревший плод восстановит свою структуру.

Шаг 2

Авокадо необходимо очистить от кожуры, достать косточку и посадить в тот же день. Обычно всхожесть косточки 100%. Посадить косточку можно тремя способами:

Неочищенную косточку (в коричневой кожуре) можно посадить сразу в грунт, оставляя треть сверху. Тупой конец обязательно должен находиться в почве. Поливать необходимо раз в неделю. Неочищенную косточку можно проткнуть в трех местах зубочистками на 3 мм вглубь и таким образом подвесить ее над стаканом с водой. Нижняя часть должна быть в воде, а места проколов не должны быть погружены в воду. Очищенную косточку авокадо надо поместить в воду, оставив треть сверху. На прорастание уйдет от 3-х недель до 3-х месяцев.

Шаг 3

Если косточка треснула – значит нужно посадить ее в землю, используя для начала небольшой горшок. Подойдет земля для комнатных цветов или с вашей дачи. Нужен также хороший дренаж. Косточку закапываем на половину, тупым концом вниз. Поливать умеренно, чтобы почва просто не пересыхала. Через 1-2 недели появится красноватый росток и начнется его бурный рост – около 1 см за сутки.

Шаг 4

Поставить горшок с авокадо в светлое место, но без прямых солнечных лучей, и регулярно опрыскивать листья водой. За 3 месяца дерево вырастает до 50 см в высоту.

Шаг 5

Чтобы вырастить авокадо больших размеров, необходимо примерно раз в год пересаживать дерево в новый горшок и новую почву. В процессе выращивания авокадо в домашних условиях может сбросить листву, но это не означает гибель дерева. Продолжайте за ним ухаживать, и новая зелень не заставит себя долго ждать.

Шаг 6

Начиная с третьего года жизни, на дереве могут появиться желто-зеленые цветочки. Чтобы дерево начало плодоносить, желательно иметь два и более растения авокадо. Это нужно для перекрестного опыления деревьев. Тогда авокадо начнет плодоносить уже на третьем году.

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Ранее Факты ICTV рассказывали о комнатных растениях, которые не требуют особого ухода.

Фото: dreamstime, botanichka.ru, 7dach.ru, formatik.com.ua, microzelen.ru, samiysok.com.