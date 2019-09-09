Какие дни благоприятны в сентябре 2019, что и когда стоит делать в этот период – читайте в лунном календаре Фактов ICTV.

Согласно лунному календарю на сентябрь, в этом месяце появится энергия и силы, а все задуманное воплотится в жизнь.

Благоприятными днями в этом месяце являются 14 и 20 сентября – время для открытия бизнеса, подписания договоров, инвестиций.

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Лечению зубов можно уделить внимание 2, 9, 19, 29 числа, а совершать покупки – 1,2, 17, 19, 24, 27, 29.

Также в сентябре можно отлично отдохнуть и набраться сил, а благоприятные дни для этого 1-2, 5-6, 8-11, 16-17, 19, 24, 27, 29.

Однако, будьте осторожными 6, 10, 12, 18 и 21 сентября.

Лунный астропрогноз на 1 сентября

Придется смириться с мелкими неудачами, но точно не стоит спешить отчаиваться. Лучше отказаться от употребления спиртного. Свободное время уделите близким людям.

Лунный астропрогноз на 2 сентября

Методом проб и ошибок получится пробить дорогу в обществе. Промахи бывают у всех, не зацикливайтесь на них, а постарайтесь научиться преодолевать препятствия, не принимая все близко к сердцу.

Лунный астропрогноз на 3 сентября

День ознаменуются выгодными предложениями. Даже если вы чего-то не знаете или не умеете, проявите находчивость и решите вопрос нестандартно, это подкупит всех, доказав тем самым, что вы достойны особого внимания.

Лунный астропрогноз на 4 сентября

Не ленитесь, больше действий и движений, будьте активны как никогда. Старайтесь охватить максимальное количество событий вокруг себя, и чем больше их будет, тем удачней закончится этот день.

Лунный астропрогноз на 5 сентября

День концентрации и раздумий. Отличный период, чтобы строить коварные планы. Также сегодня зарождаются абстрактные способности.

Лунный астропрогноз на 6 сентября

Сегодня можете выполнить роботу чужими руками и получить вознаграждение. Однако не стоит впутывать посторонних в семейные дела.

Не отказывайте себе в экспериментах, окружающие вас поддержат.

Лунный астропрогноз на 7 сентября

Позитив – это вас ключ к успеху. Настройтесь на повышение или приятное знакомство. Однако будет казаться, что все то и дело обсуждают вас за спиной, хотя это только иллюзия.

Лунный астропрогноз на 8 сентября

Появляется жажда новых приключений, знаний. Постарайтесь уделить внимание новой для себя сферы. Подходящее время посмотреть на мир по-другому.

Лунный астропрогноз на 9 сентября

Не очень удачный день, все будут путаться под ногами, и стараться помешать воплощению ваших планов в жизнь. Не стоит отвечать той же монетой, в итоге именно на вашей стороне окажется победа.

Лунный астропрогноз на 10 сентября

Только оптимизм и жизнелюбие помогут вам достойно пройти все испытания судьбы. Не сомневайтесь в своих силах, не убегайте от трудностей и не пренебрегайте советами более мудрых людей. Вы увидите, что цель намного ближе, чем вам казалось.

Лунный астропрогноз на 11 сентября

Счастье подарит встреча со старыми друзьями и вспоминания былых лет. Также можно провести время с семьей, придумав новую традицию.

Лунный астропрогноз на 12 сентября

Трезво оценивайте последствия своих действий. Будьте осторожны за пределами дома, есть риск попасть в эпицентр неприятных разборок или ДТП. Лучше держаться подальше от людей.

Лунный астропрогноз на 13 сентября

Не бойтесь брать инициативу в свои руки, судьба вас за это вознаградит. Пересмотрите свой рацион, пора порадовать организм витаминами.

Лунный астропрогноз на 14 сентября

Откажитесь от повышенной деловой активности и посещения людных мест. Вечер желательно провести в кругу семьи.

Лунный астропрогноз на 15 сентября

Благоприятный день для активных дел, требующих много энергии, для общения с природой и творчества. Откажитесь от строгого плана на сегодня, судьба может подарить приятные сюрпризы.

Лунный астропрогноз на 16 сентября

День будет насыщенным и пройдет в быстром темпе. Не игнорируйте свои интуицию, также не стоит ни с кем конфликтовать.

Лунный астропрогноз на 17 сентября

В жизни должно быть место для тихих размышлений. Не отказывайтесь от запланированного, даже если обстоятельства сложатся на первый взгляд неблагоприятно, доведите все до конца. Избегайте хаотичности и нервозности.

Лунный астропрогноз на 18 сентября

Подходящее время для мистики, а также шарлатанства и фантазии, смотрите в оба, чтобы не стать жертвой недоброжелателей. Не поддавайтесь на провокации.

Лунный астропрогноз на 19 сентября

Появятся сложности в понимании поведения окружающих, однако не стоит на этом заострять внимание. Если же вы жаждите разобраться, шутя, спросите у них, в чем же дело.

Лунный астропрогноз на 20 сентября

Можете рассчитывать на чистый доход и накопление средств. Будьте практичны, не оставляйте дела незавершенными, ведите учет своих трат.

Лунный астропрогноз на 21 сентября

Уделите все свободное время семье, окружите всех вниманием и нежностью. Ваши родные отблагодарят вас втройне и порадуют приятным времяпровождением.

Лунный астропрогноз на 22 сентября

Сегодня можно осмелиться на самые будоражащие поступки. Это день, когда стоит перейти от слов к делу и не беспокоиться ни о чем.

Лунный астропрогноз на 23 сентября

Это день перемен, какими они будут, зависит только от того, как вы их воспримите. Даже если будут неприятности, ничего не делайте, они само собой решаться, присмотритесь внимательней к окружающим вас людям, иногда помощь приходит с неожиданной стороны.

Лунный астропрогноз на 24 сентября

Время получения информации. Не рвитесь вперед, лучше оглянитесь назад: многие ситуации повторяются и требуют исправления или доработки. Ожидайте продуктивных контактов с новыми людьми.

Лунный астропрогноз на 25 сентября

Не стоит прислушиваться к общественному мнению, будьте собой и не бойтесь отличаться от серой массы. Гармония с собой поможет во многих начинаниях. Не забывайте о пунктуальности и ответственности.

Лунный астропрогноз на 26 сентября

Уделите внимание душевному комфорту: отдыху, расслаблению, медитации. Сегодня звезды будут благоприятствовать тем, кто четко знает, чего хочет, и умеет правильно планировать свои действия.

Лунный астропрогноз на 27 сентября

Благоприятное время для накопления приятных эмоций: прогулки, путешествия, отпуск.

Лунный астропрогноз на 28 сентября

Сходите в сауну, прогуляйтесь с друзьями или посетите клуб, ведь важно оставаться на людях. Сегодня отличный шанс уладить конфликты, добиться перемирия или найти компромисс.

Лунный астропрогноз на 29 сентября

Плавный и гармоничный день, время милосердия, терпения и духовного преображения. Начатое дело не бросайте и обязательно доведите до конца. Посвятите вечер дому, семье, любимым.

Лунный астропрогноз на 30 сентября

Активный, творческий день, связанный с переменами. Будьте решительными, отличный повод избавиться от вредных привычек. Налаживайте контакты, общайтесь и решайте неотложные вопросы.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на сентябрь 2019 для представителей всех знаков зодиака.