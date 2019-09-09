Бизнес-книги популярны как среди предпринимателей-новичков, так и среди акул делового мира. Факты ICTV подготовили топ-10 книг по бизнесу, которые стоит почитать.

Читайте, развивайтесь и успех не заставит себя ждать. Предлагаем рейтинг 10 лучших книг деловой литературы, которые стали бесспорными лидерами в этом жанре.

1. Джош Кауфман – Сам себе MBA. Самообразование на 100%.

МВА (магистр бизнес-администрирования) – квалификационная степень в менеджменте, которая указывает на способность человека управлять бизнес-процессами, создавать эффективные решения для предпринимательства и в сфере маркетинга. Однако Джош Кауфман, обладатель этой степени, берется утверждать, что если сам не захочешь научиться – никакое обучение не поможет. И лучший способ постичь все превратности построения бизнес-структур – самообразование. Автор подробно рассматривает различные жизненные ситуации, а также приводит исчерпывающие ответы на актуальные для любого бизнесмена вопросы.

2. Джон Миллер – Проактивное мышление. Как простые вопросы могут круто изменить вашу работу и жизнь.

Джон Миллер – известный бизнес-тренер и основатель консалтинговой компании QBQ готов поделиться с читателями принципами проактивного мышления. Знали ли вы, что причина большинства проблем кроется в головах участников событий? А большинство препятствий к успеху являются надуманными, внутренними блоками и комплексами.

Для того, чтобы добиться высоких результатов, необходимо изменить свои взгляды на вещи и привыкнуть к личной ответственности. О том, как изменить свою деловую жизнь к лучшему – читайте на страницах этой книги.

3. Брайан Моран и Майкл Леннингтон – 12 недель в году. Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев.

Планировать следует не на 12 месяцев (как мы зачастую это делаем), а на 12 недель. Это позволит сохранить мотивацию и существенно повысить эффективность планирования как такового. Всем, кто сталкивался с проблемой невыполненных планов и сорванных сроков, – к прочтению обязательно.

4. Мэг Джей – Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом.

Финансовая инфантильность – большая проблема современного общества, безответственная юность и бесцельно прожитая молодость зачастую становится базисом для перманентного низкого уровня жизни. Возраст с 20 до 30 лет – самый продуктивный, и тратить эти годы на различную ерунду – непростительно. У каждого человека есть 10 лет на то, чтобы заложить фундамент для богатой и успешной жизни в будущем.

Мэг Джей расскажет читателям, как нужно правильно использовать эти «золотые годы», какие совершить инвестиции, чтобы они дали оптимальные результаты. И речь идет не только об инвестициях финансовых, но и о вложениях сил, энергии, своего умственного и творческого потенциала.

5. Джек Кэнфилд, Лес Хьюитт и Марк Виктор Хансен – Цельная жизнь. Ключевые навыки для достижения ваших целей.

Как можно добиться цели, если эта цель не установлена? Вот именно: это невозможно. Эта простая истина стала основой для данной книги. Если вам удастся свою жизнь подчинить движению от одной цели к следующей, более высокой цели, – успех гарантирован.

6. Стивен Кови – Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности.

В книге Стивена Кови описаны семь навыков высокоэффективных людей, которые отлично подойдут творческим людям.

7. Джейсон Фрайд и Дэвид Хенссон – Remote: офис не обязателен.

Авторы бестселлера Rework, Джейсон Фрайд и Дэвид Хайнемайер Хенссон, в своей новой книге подробно расскажут, почему «белые воротнички» могут постепенно отвыкать от обязательных походов в офис.

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8. Уолтер Айзексон – Стив Джобс.

Стив Джобс – без сомнения легендарная личность, деятельность которой заслуживает внимания. Уолтер Айзексон весьма интересно, в легкой форме повествует читателю о становлении и жизненном пути великого предводителя Apple, которому удалось без преувеличения покорить весь мир.

9. Дейв Креншоу – Миф о многозадачности. К чему приводит стремление успеть все.

Все мы знаем басню о лебеде, щуке и раке, но редко задумываемся, что в нашей повседневной жизни ситуация получается весьма похожая. От разнонаправленных устремлений и попыток достигать различных целей в «многозадачном» режиме человек только зря теряет время и творческий потенциал. В итоге не добиваясь ощутимых результатов ни по одному из направлений. Дэйв Креншоу дает простые и дельные советы о том, как следует избавляться от попыток внедрить в своей жизни многозадачность, а также рассуждает об эффективной организации процесса достижения целей. Методика, описанная в книге, поможет всем, кто сталкивается с многочисленными задачами и ощущает, что его внимание распыляется на них.

10. Питер Друкер – Эффективный руководитель.

Питер Друкер – известный американский экономист и публицист, награжденный высокой наградой, Президентской медалью Свободы за достижения в сфере менеджмента. Свод простых, но действенных правил, составленный Друкером, позволяет работать на руководящем посту эффективно и привести компанию к успеху.