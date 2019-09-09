Как экономить деньги, не покупать то, что вам не нужно, и правильно распределять деньги в семейном бюджете – читайте полезные лайфхаки в материале Фактов ICTV.

Как экономить деньги, если вы и так всегда со сложной натяжкой доживаете до следующей зарплаты. Возможно, вы просто не умеете правильно распределять собственный бюджет.

Конечно, вы можете сказать, что покупаете только самое необходимое. И, да, иногда позволяете себе отдохнуть с друзьями, побаловать себя. Не часто. Нельзя ведь себя ущемлять, верно?

Экономить – значит тратить с умом.

Но, если записывать КАЖДУЮ свою покупку, то в конце месяца вы убедитесь, что множество вещей были минутной слабостью, которая забрала полезный бюджет. Проверьте в конце текущего месяца.

Само слово “экономия” совсем не означает, что вы станете жить бедно и скудно, что будете отказывать себе во всем и во вся, чтобы только насобирать необходимую сумму на более нужную вещь.

Нет, экономить деньги означает научиться искусству правильно и разумно распределить свой бюджет таким образом, чтобы даже немного денег вам хватало на все, что нужно, да еще и осталось на летний отпуск.

Кстати, читайте также, как накопить на отдых.

“Слишком многие люди тратят деньги, которые они с трудом заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы впечатлить людей, которые им не нравятся.” Уилл Роджерс

Мы подготовили вам несколько советов, которые должны помочь вам научиться разумно экономить и подскажут, как вести семейный бюджет.

Никаких кредитов и кредитных карт

Вы не сможете рационально соотносить доходы и расходы, если будете жить в долг.

Наличие в кошельке кредитной карты только усугубляет желание купить ненужную вещь, но ведь заимствованные у банка средства придется рано или поздно отдавать, а это – очередной удар по вашему бюджету.

И вообще меньше используйте банковские карты. Многочисленные исследования показывают, что постоянное использование банковских карточек чревато потерей контроля над своими расходами.

Вам ведь тоже намного легче расстаться с незримыми цифрами, чем с реальными бумажками, правда?

Нет вредным привычкам

Это поможет вам не только сэкономить деньги, но еще и здоровье сохранить.

К примеру, отказ от курения может сберечь вам немало средств, особенно если посчитать, сколько пачек сигарет вы покупаете за неделю, месяц или год. А это очень хорошая мотивация.

Может, вы уже выкурили и пропили целое авто, которое так хотели.

Экономим на жилье

Установите наконец-то счетчики на воду и газ, покупайте только энергосберегающие лампы и не забывайте выключать свет там, где вас нет.

Кстати, вы знали, что полностью загруженная стиральная машина потребляет меньше воды и электроэнергии, а холодильник меньше “мотает”, если в него не ставить горячие блюда.

Составляйте списки

Планируйте покупки. Это удобно делать при помощи мобильных приложений.

Это оградит вас от забывчивости. Ведь, если вы забыли купить мочалку или пачку чая, вам придется вернуться на следующий день в магазин. И вам точно захочется прихватить к необходимой вещи что-нибудь еще.

И, да, наедайтесь перед походом за продуктами.

Инвестируйте в будущее

На чем экономить нельзя, так это на вложениях в свое будущее. Человек должен каждый день учиться чему-то новому, заниматься саморазвитием. Каждый из нас должен без лишних напоминаний быть готов впитывать новые знания, следить за своим внешним видом и здоровьем.

Ходите на курсы, лекции, форумы, читайте больше книг и встречайтесь с интересными успешными людьми.

“Старики всегда советуют молодым откладывать деньги. Это плохой совет. Не копите пятаки. Вкладывайте в себя. Я в жизни не сэкономил и доллара, пока не достиг сорока лет.” Генри Форд

Как вести семейный бюджет

Наиболее популярным способом, как экономить деньги, является правило 4 конвертов.

Этот метод научит правильно ввести семейный бюджет и забыть о перерасходах.

Представим некую семейную пару. Как им начать вести общий бюджет? И так:

Считаем общую сумму доходов. Вычитываем 10% на будущие финансовые цели, мечты и инвестиции. Все, эти деньги неприкосновенны.

Дальше отсчитываем сумму на необходимые месячные расходы (интернет, свет, телефон, коммунальные, кредит и т.д).

А теперь все, что у вас осталось на руках, распределяем по 4 конвертам. 1 конверт – семейный бюджет на неделю.

Теперь задание пары – не превышать лимит и забыть о тех 10%, даже если очень хочется от туда потянуть чуточку. И никаких “потом положу обратно”.