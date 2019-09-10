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Apple показала фото Киева на презентации нового iPad

Фотография Киева появилась во время презентации нового iPad компании Apple 10 сентября.

Apple показала фото Киева на презентации нового iPad

Снимок с улиц Киева засветился во время презентации Apple в Калифорнии 10 сентября.

На большом экране в Театре имени Стива Джобса появилось изображение одного из киевских жилых комплексов, который расположен на левом берегу столицы.

Читайте: Три iPhone, iPad, часы и сервисы: что Apple показала в сентябре

Отметим, что снимок Киева выбрали для представления нового iPad седьмого поколения.

К слову, ранее Apple сняла в Киеве рекламу беспроводных наушников AirPods.

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