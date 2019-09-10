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Apple представила iPhone 11 Pro с тройной камерой

Новые флагманы Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получат тройную камеру и выйдут в четырех цветах.

Apple представила iPhone 11 Pro с тройной камерой

На ежегодной презентации Apple презентовали новые флагманы компании iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Главный акцент компания сделала на камеру. Основная линейка впервые получила тройную камеру.

Камера iPhone 11 Pro состоит из 12-мегапиксельного сенсора с диафрагмой f /1,9. 12-мегапиксельного фотосенсора с диафрагмой f/2.0 и сверхширокоугольного с f/2.4 и поддержкой записи со скоростью 120 к/с.

Камера в iPhone 11 Pro позволяет в режиме реального времени переключать активный объектив. Самое главное, в iPhone 11 Pro теперь используется 4-кратный оптический зум.

У iPhone 11 Pro будет функция съемки в темноте — Deep Fusion.

Apple представила iPhone 11 Pro с тройной камерой / 4 фотографии

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iPhone 11 Pro и Pro Max выйдут в четырех цветах, среди которых один новый – зеленый.

iPhone Pro будет работать на 4 часа дольше, чем  iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max – на 5 часов.

В комплекте с iPhone 11 Pro и 11 Pro Max будет быстрая зарядка на 18 Ватт.

В iPhone 11 Pro звук будет объемнее – добавлена технология Dolby Atmos.

Цена iPhone 11 Pro и 11 Pro Max

Стоимость iPhone 11 Pro составит $999, а версия Max – будет на 100 долларов дороже. Старт продаж – с 20 сентября. Дата старта продаж флагманов в Украине пока неизвестна.

Напомним, в Калифорнии 10 сентября прошла ежегодная презентация Apple.

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