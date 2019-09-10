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Факты / Lifestyle

Календарь праздников на сентябрь 2019

Какие праздники будут в сентябре 2019 года, читайте в материале Фактов ICTV.

Календарь праздников на сентябрь 2019

В сентябре 2019 года в Украине нет государственных праздников, но есть несколько религиозных и профессиональных дат.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Праздники в сентябре:

1 сентября – День знаний.
5 сентября – День благотворительности.
8 сентября – именины Натальи.
9 сентября – День дизайнера-графика.
9 сентября – Международный день красоты.
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
14 сентября – День украинского кино (вторая суббота сентября).
15 сентября – День рождения Google.
15 сентября – День работника леса (третье воскресенье сентября).
19 сентября – День рождения смайлика.
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая).
27 сентября – Воздвижение Честного Креста.
27 сентября – День воспитателя.
27 сентября – Всемирный день туризма.
29 сентября – именины Людмилы.
30 сентября – Всеукраинский день библиотек.
30 сентября – День переводчика.
30 сентября – именины Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Календар усіх свят на вересень 2019

Факты ICTV также публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

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