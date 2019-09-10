Во всех регионах Украины ожидает облачная погода с прояснениями.
В Украине во вторник, 10 сентября, без осадков, ветер юго-восточный – до 5-10 м/с. Погода будет облачной с прояснениями.
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Температура воздуха в Украине ночью 11-15°С, а днем 24-28°С.
В Киеве сегодня сухо, днем от 26-28°С выше нуля.
Ранее Факты ICTV рассказывали, какой будет погода осенью в Украине.
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