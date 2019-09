На ежегодной презентации Apple показала обновленные Apple Watch Series 5. В частности, они получили изменения в программном обеспечении, но не изменились в дизайне.

Apple Watch выйдут в керамическом, титановом, стальном и алюминиевом корпусе по цене $399 с 20 сентября. Самая доступная модель в простом корпусе будет доступна по цене $199.

На презентации продемонстрировали функцию Always On Display. Теперь циферблаты часов будет видно всегда, а не только когда пользователь поднимает руку.

Apple Watch Series 5 has ALWAYS ON DISPLAY!!!

My dream has come true. pic.twitter.com/j17gFNVQiN

— Rene Ritchie (@reneritchie) September 10, 2019