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Представлены новые часы Apple Watch Series 5

Компания Apple представила новые часы Apple Watch Series 5 с обновленным программным обеспечением.

Представлены новые часы Apple Watch Series 5

На ежегодной презентации Apple показала обновленные Apple Watch Series 5. В частности, они получили изменения в программном обеспечении, но не изменились в дизайне.

Apple Watch выйдут в керамическом, титановом, стальном и алюминиевом корпусе по цене $399 с 20 сентября. Самая доступная модель в простом корпусе будет доступна по цене $199.

На презентации продемонстрировали функцию Always On Display. Теперь циферблаты часов будет видно всегда, а не только когда пользователь поднимает руку.

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Также в новых часах появится функция компаса.

Напомним, в Калифорнии 10 сентября прошла ежегодная презентация Apple.

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