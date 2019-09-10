Компания Apple представила новые часы Apple Watch Series 5 с обновленным программным обеспечением.

На ежегодной презентации Apple показала обновленные Apple Watch Series 5. В частности, они получили изменения в программном обеспечении, но не изменились в дизайне.

Apple Watch выйдут в керамическом, титановом, стальном и алюминиевом корпусе по цене $399 с 20 сентября. Самая доступная модель в простом корпусе будет доступна по цене $199.

На презентации продемонстрировали функцию Always On Display. Теперь циферблаты часов будет видно всегда, а не только когда пользователь поднимает руку.

Apple Watch Series 5 has ALWAYS ON DISPLAY!!! My dream has come true. pic.twitter.com/j17gFNVQiN — Rene Ritchie (@reneritchie) September 10, 2019

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Также в новых часах появится функция компаса.