Стали известны цены iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

В преддверии презентации новинок от Apple в сеть попали снимки с ценами iPhone.

Так, стоимость базового iPhone 11 с 64, 128 и 256 ГБ памяти составит $750, $800 и $900 соответственно.

iPhone 11 Pro также будет поставляться в трех версиях – со 128, 256 и 512 ГБ памяти. За первую придется выложить $1000, за вторую – $1100, за третью – $1200.

iPhone 11 Pro Max будет доступен в тех же трех вариантах памяти, что и iPhone 11 Pro. Цены, соответственно, составят $1100, $1200 и $1300.

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Были также рассекречены характеристики новых iPhone. Обновленные модели сохранят размеры линейки 2018 года. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получат OLED-дисплеи диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а младший iPhone 11 — дисплей IPS диагональю 6,1 дюйма.

Базовый iPhone 11 будет с двойной камерой, а iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – с тройной. Все устройства будут функционировать на чипе Apple A13.

Напомним, что презентация Apple состоится 10 сентября 2019 года. Факты ICTV писали, где смотреть презентацию Apple.

Источник: ITC.ua