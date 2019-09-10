В 2019 году на сентябрьской презентации компания Apple представила новые iPhone, новый iPad и новые часы Apple Watch.

В Калифорнии в Театре имени Стива Джобса на ежегодной презентации компания Apple представила свои новинки – три новых смартфона, планшет и умные часы.

iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max

Главной сенсацией стал флагман iPhone 11 Pro и его большая версия iPhone 11 Pro Max.

Топовые смартфоны компании выйдут в четырех цветах, среди которых один новый – зеленый.

Любителей “яблочной” продукции должно обрадовать, что iPhone Pro будет работать на 4 часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max – на 5 часов.

Больше про характеристики и цену iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max читайте в материале.

iPhone 11

Кроме флагманских смартфонов Apple представила преемника XR – iPhone 11. Аппарат получил усовершенствованную двойную камеру.

Новый iPhone 11 представлен в шести цветах: черном, белом, сером, желтом, красном, салатовом.

Смартфон будет работать на час дольше, чем iPhone XR.

Больше про характеристики и цену iPhone 11 читайте в материале.

Apple Watch Series 5

Компания Apple представила новые часы Apple Watch Series 5 с обновленным программным обеспечением.

Apple Watch выйдут в керамическом, титановом, стальном и алюминиевом корпусе по цене $399.

Самая доступная модель в простом корпусе будет доступна по цене $199 долларов.

Больше про характеристики новых Apple Watch Series 5 читайте в материале.

iPad седьмого поколения

Apple представила седьмое поколение iPad с дисплеем размером 10,2 дюйма.

Новый iPad на 100% состоит из переработанного алюминия.

iPad 7-го поколения будет стоить в США от $329. Продажи начнутся 30 сентября.

Читайте: Презентация Apple 2019 (ОНЛАЙН)

Apple TV+

На мероприятии также была оглашена дата официального запуска онлайн-кинотеатра Apple TV+.

Сервис предлагает просмотр доступных фильмов и сериалов на условиях подписки.

В компании заявили, что Apple TV+ будет официально запущен с 1 ноября. За доступ к сервису достаточно будет заплатить всего $4,99 в месяц.

Apple Arcade

Apple показала новый игровой сервис Apple Arcade. Стоимость подписки на него составит всего $4.99. При этом первый месяц сервиса остается бесплатным.

Во время презентации сервиса были показаны три эксклюзивных игры для Arcade — Frogger от Konami, Shinsekai Into The Depths от Capcom и Sayonara Wild Hearts от Annapurna Interactive.

Напомним, Apple зарегистрировала в базе данных Евразийской экономической комиссии 11 моделей смартфонов