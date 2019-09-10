В 2019 году на сентябрьской презентации компания Apple представила новые iPhone, новый iPad и новые часы Apple Watch.
В Калифорнии в Театре имени Стива Джобса на ежегодной презентации компания Apple представила свои новинки – три новых смартфона, планшет и умные часы.
iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max
Главной сенсацией стал флагман iPhone 11 Pro и его большая версия iPhone 11 Pro Max.
Топовые смартфоны компании выйдут в четырех цветах, среди которых один новый – зеленый.
Любителей “яблочной” продукции должно обрадовать, что iPhone Pro будет работать на 4 часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max – на 5 часов.
Больше про характеристики и цену iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max читайте в материале.
iPhone 11
Кроме флагманских смартфонов Apple представила преемника XR – iPhone 11. Аппарат получил усовершенствованную двойную камеру.
Новый iPhone 11 представлен в шести цветах: черном, белом, сером, желтом, красном, салатовом.
Смартфон будет работать на час дольше, чем iPhone XR.
Больше про характеристики и цену iPhone 11 читайте в материале.
Apple Watch Series 5
Компания Apple представила новые часы Apple Watch Series 5 с обновленным программным обеспечением.
Apple Watch выйдут в керамическом, титановом, стальном и алюминиевом корпусе по цене $399.
Самая доступная модель в простом корпусе будет доступна по цене $199 долларов.
Больше про характеристики новых Apple Watch Series 5 читайте в материале.
iPad седьмого поколения
Apple представила седьмое поколение iPad с дисплеем размером 10,2 дюйма.
Новый iPad на 100% состоит из переработанного алюминия.
iPad 7-го поколения будет стоить в США от $329. Продажи начнутся 30 сентября.
Читайте: Презентация Apple 2019 (ОНЛАЙН)
Apple TV+
На мероприятии также была оглашена дата официального запуска онлайн-кинотеатра Apple TV+.
Сервис предлагает просмотр доступных фильмов и сериалов на условиях подписки.
В компании заявили, что Apple TV+ будет официально запущен с 1 ноября. За доступ к сервису достаточно будет заплатить всего $4,99 в месяц.
Apple Arcade
Apple показала новый игровой сервис Apple Arcade. Стоимость подписки на него составит всего $4.99. При этом первый месяц сервиса остается бесплатным.
Во время презентации сервиса были показаны три эксклюзивных игры для Arcade — Frogger от Konami, Shinsekai Into The Depths от Capcom и Sayonara Wild Hearts от Annapurna Interactive.
Напомним, Apple зарегистрировала в базе данных Евразийской экономической комиссии 11 моделей смартфонов