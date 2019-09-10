PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

В новой игре Greedfall не будет скачиваемых дополнений

В новом релизе ролевой игры Greedfall не будет защиты Denuvo и скачиваемых дополнений.

Greedfall

Новая ролевая игра Greedfall выйдет без защиты Denuvo, что обрадует пользователей ПК.

Также разработчики не планируют выпускать никаких скачиваемых дополнений. Игра будет закончена и весь контент будет доступен сразу.

Читайте: Fortnite World Cup Кайл Bugha Джерсдорф выиграл рекордные $3 млн

Для тех, кто любит пользоваться модификациями разработчики ничего не приготовили.

Однако моды могут появится в виде новых комплектов текстур или переделанных моделей персонажей. Но больших изменений ждать не стоит.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка