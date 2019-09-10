Существует давняя традиция – начинать свадьбу с выкупа невесты. Чтобы это мероприятие прошло весело и запомнилось молодоженам, свидетель должен тщательно продумать сценарий.

С чего начать?

Сценарий выкупа обычно готовит свидетель со стороны невесты. Конечно, в этом ей помогают подружки.

Вариантов множество. Главное – выбрать такой, чтобы подошел и к месту проведения, и отвечал общему стилю свадьбы.

Какими бы ни были сценарии выкупа невесты, их объединяет одно – каждая ошибка жениха сопровождается опустошением его карманов и кошельков друзей. Кроме денег можно использовать карточки с обещаниями, украшения, сладости и спиртное.

Читайте: Мальчишник перед свадьбой: как провести и что подарить

Еще один важный момент – по времени выкуп невесты должен длиться не более 40 минут, иначе молодожены опоздают в ЗАГС.

Кроме того, не забывайте и о том, что видео выкупа невесты обязательно должно войти в свадебный фильм.

Сценарий №1 – Традиционный

Здесь все просто: подружки невесты встречают жениха у входа в дом или у калитки, если выкуп проходит в частном доме, и предлагают ответить на множество веселых вопросов, которые написаны, например, на плакате или листочках-следах.

Какими могут быть вопросы:

Как вы познакомились?

Сколько дней вы знакомы?

Какой рост у невесты или сколько сантиметров ее талия?

Где вы впервые поцеловали свою невесту?

Сколько лет будущей теще или свекрови?

За каждый неправильный или невнятный ответ жених должен заплатить подружкам штраф.

Во время выкупа наполнение трех бокалов – самый популярный конкурс.

Свидетельница просит жениха наполнить три бокала определенным образом. В первом должно зашелестеть, во втором – зазвенеть, а в третьем – зажурчать. То есть, в первый бокал нужно положить бумажные купюры, во второй – насыпать монеты, а третий наполнить шампанским.

Далее жениху обычно вручают ромашку из бумаги – отрывая лепестки, он должен назвать достоинства своей возлюбленной.

Традиционный сценарий выкупа невесты предусматривает стандартные конкурсы, однако все зависит от таланта свидетельницы. Все может проходить очень весело, но не переусердствуйте со сложностью задач.

Можно предложить жениху отгадать, какой отпечаток губ принадлежит его девушке. Для этого подготовить лист А4 с отпечатками губ не только подружек, но и, например, родственников невесты мужского пола. За ошибку снова придется платить штраф.

Последний выкуп проходит уже у двери, за которыми три женщины вместе с невестой привязывают к пальцам ленты, а их концы выставляют за дверь. Жениху следует угадать, какая лента принадлежит его невесте, и дернуть за нее. Если ошибется – придется платить большую сумму за выкуп любимой.

Сценарий №2 – Медицинский

На дверях дома нужно большими буквами написать “Карантин”. Таким образом, жениху, чтобы попасть к невесте, придется пройти шуточный медосмотр у подружек, одетых в белые халаты. Начать можно с врача-лора, который проверит силу голоса, заставляя выкрикивать, например, признание в любви.

А кардиолог выяснит, насколько сильно парень болен любовью.

Психотерапевт предложит пройти психологический тест. Жених должен как можно ярче нарисовать портрет своей возлюбленной.

В конце выкупа врач-терапевт берет у жениха деньги за справку и отправляет его к фармацевту, который выписывает лекарства с именем невесты.

Сценарий №3 – Сказочный

Этот сценарий лучше всего подходит для выкупа невесты в частном доме, потому что нужно много места.

У калитки с внутренней стороны располагаются три камня. Каждый символизирует различные дороги к браку: по принуждению, по необходимости и по любви. Чтобы выбрать последний жениху придется откупиться от первых двух.

Далее по пути следования подружки придумывают препятствия. Натягивают веревки, предлагая жениху их перелететь, а если не может – то платить, заставляя его и друзей свистеть, чтобы разогнать злых духов.

На самом деле, нестандартных конкурсов можно придумать множество. Узнайте, какую сказку больше всего любит невеста, и разрабатывайте сценарий в соответствии с ее вкусами. В одежде у подружек должны присутствовать сказочные мотивы: короны, парики и волшебные палочки. Если выкуп невесты проходит зимой, то не помешают и новогодние мотивы.

Сказочный сценарий выкупа заканчивается поисками ключа или туфельки, если запланирован выкуп невесты в стиле сказки Золушка. За каждую ошибку жених расплачивается деньгами, сладостями и шампанским.

Сценарий №4 – Квест

В этом сценарии выкупа невесты видео сопровождения обязательна. Сначала жениху направляется ролик с известием о том, что его любимую похитили. Руководствуясь подсказками, которые спрятаны в разных памятных для пары местах, он с друзьями должен вычислить, где похитители держат пленницу.

Не нужно слишком усложнять задачу, потому что придется долго разносить подсказки по городу, а потом долго искать.

Мероприятие обещает быть очень веселым и динамичным.

Сценарий №5 – Суд

Шуточное судебное заседание – отличный вариант для выкупа невесты.

Обвинения в непристойном поведении зачитывает свидетельница, на которую накинут черный плащ. Она рассказывает, как аморально вел себя жених, приставая к девушке, не давая ей прохода, заставляя ее ходить на свидания.

После признания вины идет ряд следственных экспериментов, на которых жених ищет ключ, доказывает свою способность помнить даты, отгадывает загадки. Вердиктом будет пожизненное наказание браком.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как выбрать ресторан для свадьбы и тамаду.

Фото: svadba.kharkov.ua, dreamstime.com