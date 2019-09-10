Ловец снов – это древний индийский оберег, который создан для того, чтобы защитить своего владельца от кошмаров. Такой оберег легко можно сделать своими руками.

Ловец снов своими руками Ловец снов — это индейский амулет, отгоняющий плохие сны. С помощью этой подробной инструкции вы легко сделаете настоящего ловца снов. Повесьте его над кроватью и ваши близкие больше никогда не будут мучиться кошмарами.

Для того, чтобы сделать Ловец снов потребуются следующие вещи:

Деревянный обруч

12-метровый шнур толщиной 2 милиметра

Толстые нитки разных цветов

Крупные бисеринки или бусинки

Несколько перьев

Быстрозастывающий клей (желательно прозрачный)

Макетный нож или ножницы

Зафиксируйте шнур на обруче

Для начала нужно обвязать шнур вокруг обруча, оставив приблизительно 15 сантиметров шнура для будущего хвостика и перьев. Обязательно следите за тем, чтобы шнур хорошо и туго натягивался.

Полностью обмотайте обруч

Обмотайте обруч полностью. Концы крепко завяжите.

Привяжите начальную нить

Около узла от шнура крепко привяжите начальную нить. С нее начнется паутина сети.

Приготовьте бусинки

Время от времени в нашу сеть нужно будет продевать бусинки или крупные бисерины. Поэтому лучше приготовить их заранее.

Заплетите по кругу

Оберните нить вокруг обруча и проденьте ее в образовавшуюся петлю и крепко затяните. Сделайте первый ряд по всему обручу.

Сделайте новые полуузлы

Такие же полуузлы сделайте на равных расстояниях по всему обручу.

Заплетите второй ряд

Вновь сделайте полуузел, но оберните его вокруг самой нити на уровне первого ряда.

Плетите вовнутрь

Плетите по кругу как указано выше, пока в центре почти не останется места. Последний узел завяжите полноценным. Концы нитки возле узла обрежьте и смажьте его тонким слоем клея.

Сделайте дополнительные хвостики

Отрежьте два раза по 30 см шнура и завяжите отрезки.

Украсьте хвостики

Проденьте бусинки на шнур и привяжите перышко. На другой шнур можете продеть большую бусину. Чтобы бусины не соскальзывали можете завязать узелки.

Сделайте петельку для крепления

Отрежьте еще один кусок шнура и проденьте его сквозь обруч сверху, свяжите концы. Поверните шнур так, чтобы узел был снизу. Получившуюся петлю нужно сложить пополам и сделать узел возле обруча. На сложенную петлю проденьте бусинку и сделайте еще один узел, чтобы она держалась.

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Напомним, в домашних условия также легко можно приготовить настоящий горячий шоколад.

По материалам: Home-sweet