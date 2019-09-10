10 сентября именины празднуют Анна, Арсений, Анатолий, Георгий, Григорий, Денис, Павел, Федор и Николай. О народных приметах на 10 сентября – читайте в материале.

10 сентября День ангела отмечают Анна, Арсений, Анатолий, Георгий, Григорий, Денис, Захар, Лукьян, Макар, Нестор, Павел, Сидор, Федор, Лука, Николай.

Также 10 сентября чтят память Анны пророчицы, которая предусматривала явление миру Спасителя. Когда она встретила Богородицу с младенцем Иисусом, то узнала в нем будущего Спасителя.

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Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств.

Народные приметы на 10 сентября:

Благоприятный день для гаданий.

Листья на берегу пожелтели – в лесу много опят будет .

Дождь с грозой – к теплой осени .

Если журавли и дикие гуси в теплые края еще не улетели , то зима будет поздней и теплой .

Если во сне явился кто-то из усопших родственников , то семейная жизнь будет долгой и счастливой.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на сентябрь.