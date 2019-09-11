Каким будет 11 сентября для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

В целом день больше способствует активным делам, связанным с переменами и движением.

До 11.25 — более благоприятное время для начала любой созидательной деятельности. После полудня начинания в любой сфере — нежелательны, лучше решать обыденные вопросы. Могут всплывать ситуации из прошлого — такие знаки не стоит упускать и желательно решить возникшие вопросы.

День способствует общению с друзьями, встречам, групповой деятельности. Новые знакомства сегодня заводить нежелательно. Могут возникать ситуации, когда придется занимать активную, даже агрессивную позицию — сегодня это допустимо. Тактичность и разумность в коммуникациях может уйти на задний план, поэтому какие-то важные разговоры и переговоры, где требуется дипломатия, на сегодня лучше не назначать.

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Подходит большинство занятий, связанных с образованием.

Неблагоприятно: брать и давать деньги в долг.