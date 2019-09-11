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Когда в Украине стартуют продажи новых iPhone 11

Продажи новых iPhone 11 в Украине могут начаться в конце октября.

Когда в Украине стартуют продажи новых iPhone 11

Из-за того, что в Украине отсутствуют официальные магазины Apple iPhone 11 можно будет купить за границей.

В Украине смартфон появится с наценкой, после начала официальных продаж 20 сентября. Точная дата пока неизвестна, но по опыту прошлых лет можно предположить, что это произойдет в конце октября.

Читайте: Три iPhone, iPad, часы и сервисы: что Apple показала в сентябре

В украинских сетевых магазинах электроники уже есть услуга “уведомить о наличии”.

Напомним, на ежегодной презентации Apple презентовала iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

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