Начало продаж новых iPhone в Украине запланировано ориентировочно на октябрь 2019 года.

Предварительные цены на новые iPhone и другие новинки, которые компания Apple представила 10 сентября, озвучил один из крупнейших продавцов техники в Украине.

Так, согласно предположениям, украинцы смогут приобрести новинки по таким ценам:

iPhone 11 – от 23 999 грн (в США от $699);

iPhone 11 Pro – от 34 999 грн (в США – от $999);

iPhone Pro 11 Max – от 37 999 грн (в США – от $1099)

Apple iPad 10.2 7 поколения – от 10 999 грн (в США – от $329)

Apple Watch Series 5 40 мм – от 13 699 грн (в США – от $399);

Apple Watch Series 5 44 мм – от 14 699 грн (в США – от $429).

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Кроме того, также планируется снижение цен на предыдущие модели:

iPad 9.7 – от 9499 грн;

Apple Watch Series 3 – от 6499 грн (в США – от $199).

К слову, ранее Факты ICTV писали, что Apple представила на презентации.

Источник: ITC.ua