Ежегодно 11 сентября отмечается Усекновение главы святого Иоанна Предтечи. В народе праздник называется Головосека. Факты ICTV предлагают вспомнить о традициях и запретах, связанных с этим днем.

Церковь особо чтит святого Иоанна Предтечу, поскольку именно он готовил людей к принятию Сына Божего на земле. Его также называют Крестителем, потому что крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

В Евангелии от Марка детально рассказывается о страшной мученической смерти Иоанна Предтечи. Царь Ирод, тогдашний правитель Галилеи, женился на жене своего брата Филиппа. Иоанн Предтеча откровенно говорил ему, что он совершил позорный поступок. Эти упреки не нравились Ироду, а тем более Иродиаде, бывшей жене Филиппа, которая хотела убить Иоанна. И вот наконец такая возможность появилась.

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В день рождения Ирода дочь Иродиады Саломея настолько понравилась царю своими танцами, что тот пообещал выполнить любую ее просьбу.

Девушка, посоветовавшись с матерью, попросила у царя голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод не отказал.

Традиции и запреты на Головосек

В этот день придерживаются строгого поста, запрещено есть не только мясо и молочные продукты, а также рыбу.

Нельзя ничего резать, что напоминает голову. Даже хлеб ломают руками. Вообще считается, что в этот день не стоит брать в руки острые предметы: нож, топор, пилу, а также вилку или иглу. То есть, все, что напоминает мученическую смерть святого.

В народе говорят: “Если срезать головку капусты в этот день, то может потечь кровь”.

На Головосека нельзя есть круглые фрукты и овощи: яблоки, капусту, картофель (их форма напоминает отрубленную голову Предтечи), а также красные помидоры, арбузы, потому что они напоминают кровь святого.

Более того, нельзя есть что-либо на блюде – на нем лежала голова Иоанна Предтечи.

Это единственный день в году, когда запрещено варить и есть борщ.

В этот день не поют и не танцуют, потому что именно с помощью песен и танцев Иродиада добилась казни Крестителя.

Те, кто страдает головными болями, должны пойти в церковь и просить об исцелении.

В этот день не проводится обряд венчания.

Народные приметы на Головосека

Если слышен гром, предстоит длительная и теплая осень.

Ранний отлет журавлей – к ранней весне.

Журавли на юг полетели – ранняя зима будет.

Какие еще будут праздники в сентябре 2019 года – в материале Фактов ICTV.

Фото: pravlife.org