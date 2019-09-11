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Какой сегодня праздник: именины 11 сентября

11 сентября именины празднуют Иваны.

Какой сегодня праздник: именины 11 сентября

11 сентября отмечается праздник Усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

11 сентября завершает лето: – Иван Постный пришел, лето красное увел.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Народные приметы

Наши предки в этот день следили за журавлями: если с Ивана Постного журавли потянули на юг, то осень будет короткая, а зима – ранняя.

Именины празднуют сегодня Иваны.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

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