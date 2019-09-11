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Факты / Lifestyle

Звезды живут экологично: в сети запустили флешмоб #GREENCHALLENGE

Агрохолдинг МХП вместе с телеканалом ICTV запустили экологический флешмоб #GREENCHALLENGE.

Звезды живут экологично: в сети запустили флешмоб #GREENCHALLENGE

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт при медиаподдержке телеканала ICTV организует экологический флешмоб с участием звезд.

Первым участником флешмоба #GREENCHALLENGE стал ведущий программы Ранок у великому місті Антон Равицкий.

Наблюдайте за экспериментом Антона в социальных сетях нашего канала – в Instagram и Facebook. Следите, как за 21 день известный ведущий постарается воспитать в себе привычку жить экологично.

 

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Публикация от Факти ICTV (@fakty_ictv)

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Детали в сюжете:

Как сообщалось, 26 организаций выступили против использования экологии в политических и бизнес-целях.

Фото: Dreamstime

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