Агрохолдинг МХП вместе с телеканалом ICTV запустили экологический флешмоб #GREENCHALLENGE.

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт при медиаподдержке телеканала ICTV организует экологический флешмоб с участием звезд.

Первым участником флешмоба #GREENCHALLENGE стал ведущий программы Ранок у великому місті Антон Равицкий.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Факти ICTV (@fakty_ictv) 6 Сен 2019 в 6:28 PDT

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Детали в сюжете:

Как сообщалось, 26 организаций выступили против использования экологии в политических и бизнес-целях.