Каким будет 12 сентября для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День не располагает к серьезной и важной деятельности. Скорее всего, успешными будут мероприятия, которые не сильно связаны с трудовой деятельностью, а больше направлены на творчество, отдых, развлечение, при этом активные.

Ограничения на сегодня лучше не планировать — например, начало диеты и т.п. Удачными могут быть образовательные мероприятия.

Вторая половина дня располагает к прогулкам у побережья и любым водным процедурам.

Судебные и крупные финансовые вопросы лучше перенести на другой день.

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Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий, брать или давать деньги в долг, подстригание ногтей, стрижка волос.