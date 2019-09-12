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Погода в Украине на 12 сентября (КАРТА)

Погода в Украине 12 сентября обещает быть теплой и солнечной.

Погода в Украине на 12 сентября (КАРТА)

В Украине в четверг 12 сентября, без осадков, ветер юго-восточный – до 3-8 м/с. Погода будет облачной с прояснениями.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 12 сентября

Температура воздуха в Украине ночью 9-13°С, а днем 25-28°С.

В Киеве сегодня сухо, днем от 26-28°С выше нуля.

Ранее Факты ICTV рассказывали, какой будет погода осенью в Украине.

 

Источник: Укргидрометцентр

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