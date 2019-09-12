13 сентября отмечают День программиста. Факты ICTV составили список того, что подарить кодеру на профессиональный праздник.

Выбрать подарок программисту – задача не из легких. Люди этой профессии зарабатывают достаточно, чтобы купить себе необходимые вещи, поэтому презент стоит выбирать с особой тщательностью.

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Хорошо, если у программиста есть дополнительные увлечения – фильмы, книги или коллекционирование виниловых пластинок.

Факты ICTV составили список того, что можно подарить на День программиста.

Столик для ноутбука с охлаждением

Многие программисты любят писать код на кровати, но ноутбук неудобно держать на ногах или на животе. Также он сильно нагревается.

Столик с двойным охлаждением идеально может решить эту проблему и послужит практичным подарком для любителей поработать лежа.

Левитирующий горшок

Левитирующий горшок позволяет выращивать любимые растения в воздухе. Горшок обеспечивает равномерное созревание и вращение растений, позволяя дать растению полную насыщенность воздуха и полноценным солнечным светом.

Любой программист будет в восторге от такого высокотехнологичного чуда. Подарок станет прекрасным украшением рабочего стола и будет вызывать удивленное восхищение.

Беспроводная сенсорная клавиатура

Обычная клавиатура есть у большинства людей, а вот сенсорный девайс, словно сошедший с экранов фантастического фильма, вряд ли.

Клавиатура из стекла и алюминия, подходящая для OS X, iOS, Windows и Android, с подсветкой позволяет почувствовать себя в офисе Железного человека Тони Старка.

USB подставка с подогревом для чашки

USB-подставка для чашки не требует батареи или драйверов. Конструкция проста в использовании, просто подключите ее к USB-порту и на столе всегда будет горячий напиток. Подставка поддержит температуру на уровне 40°С.

Устройство совместимо с любым компьютером с USB-портом.

Подушка Усы

Если долго работать за компьютером, то кисти могут уставать. Чтобы избежать таких ощущений, пригодится подушка для рук.

Она небольшого размера и хорошо поддерживает кисти возле клавиатуры, делая процесс работы более удобным.

Ранее Факты ICTV публиковали интервью, о том, как научиться IT и сколько можно заработать.