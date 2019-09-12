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SkyUp запускает рейсы в ОАЭ из трех городов Украины

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines уже в октябре этого года начнет летать в Шарджу (ОАЭ) из Львова, Запорожья и Харькова.

SkyUp

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает рейсы в Шарджу из Львова, Запорожья и Харькова. Полететь в ОАЭ доступно и комфортно можно будет с октября 2019 года.

Направления рейсов

  • Львов – Шарджа

Стоимость: от 3220 грн;
Когда: в среду и субботу. Запускается с 26 октября 2019 года.

  • Запорожье – Шарджа

Стоимость: от 3220 грн;
Когда: в четверг и воскресенье. Запускается с 27 октября 2019 года.

  • Харьков – Шарджа

Стоимость: от 3207 грн;
Когда: во вторник и пятницу. Запускается с 25 октября 2019 года.

Читайте: Ручная кладь SkyUp: что можно и запрещено брать на борт

Цена за билеты указана без учета цены за багаж.

Напомним, SkyUp Airlines с октября также запустит новые рейсы из Киева, Львова и Харькова в Чехию.

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