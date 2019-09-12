Астрономам впервые удалось обнаружить воду в атмосфере экзопланеты K2-18b.

Астрономы с помощью орбитального телескопа Хаббл выяснили, что атмосфера планеты K2-18b, которая расположена в 111 световых годах от Земли, может состоять из воды до 50%.

Это – первый случай, когда удалось обнаружить признаки наличия водяного пара на планете с подходящими для жизни характеристиками за пределами Солнечной системы.

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К слову, планету K2-18b открыли в 2015 году. Ее называют Суперземлей. Она находится в системе красного карлика, расположенного в созвездии Льва.

Планета K2-18b вдвое больше, чем Земля. Температура на ней составляет между 0 и 40°.

Ученые предполагают, что условия на K2-18b могут быть пригодны для жизни.

Ранее Факты ICTV писали о том, что астрономы нашли вокруг черной дыры аномальный диск.

Источник: Nature Astronomy