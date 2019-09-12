Как сделать так, чтобы ваши фотографии в Instagram набирали миллионы лайков? Правильно, подобрать удачный ракурс и позу. Факты ICTV подготовили 5 правил, который помогут вам стать интернет-богиней.

Как позировать на миллион? Факты ICTV собрали секреты удачного снимка в Instagram.

Потренируйся

Перед тем как выбрать позы для Instagram, потренируйся перед зеркалом. Изучи достоинства и скрой слабые стороны, определив свои самые удачные ракурсы.

Долой избитые позы!

Бедро согнуть, вытянуть носок и сделать губки бантиком – эти когда-то “удачные” позы остались давно в прошлом. Так что, если вы не Ким Кардашьян, вряд ли, они принесут вам миллионы лайков.

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Тренд на правдивость

Не бойтесь показать лишнюю складку на теле и не накладывайте много фильтров. Сейчас в тренде естественность, будьте собой.

Не усложняйте

Не стоит скручиваться в кренделек, чтобы угол съемки был каким-то необычным. Иногда достаточно выбрать простой ракурс, сделав тем самым акцент на personality.

Поза должна отображать характер

Делать фотографии лучше в более естественных позах. Как вы обычно стоите, куда кладете руки и деваете ноги? Задайте себе эти вопросы – и вперед в кадр. Фотография должна олицетворять характер, а не быть сотым повтором поз моделей из журнала.

К слову, ранее мы писали, как лайки в Instagram влияют на психическое здоровье.