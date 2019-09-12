12 сентября именины празднуют Даниил, Максим, Макар, Семен, Алексей, Александр, Павел, Василий, Петр, Николай, Степан, Иван, Федор, Елизавета, Ангелина и Евгения. О народных приметах на 12 сентября – читайте в материале.