12 сентября именины празднуют Даниил, Максим, Макар, Семен, Алексей, Александр, Павел, Василий, Петр, Николай, Степан, Иван, Федор, Елизавета, Ангелина и Евгения. О народных приметах на 12 сентября – читайте в материале.
12 сентября День ангела отмечают Даниил, Максим, Макар, Семен, Алексей, Александр, Павел, Василий, Петр, Николай, Степан, Иван, Федор, Елизавета, Ангелина и Евгения.
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- Если птицы высоко летают, то осень еще долго будет теплой.
- Если вечер 12 сентября ясный и теплый, то в следующем году будет хороший урожай.
- Если увидеть звездопад, то следующий год будет сложным.
- Если видно много птиц в небе, то в ближайшие дни удержится солнечная и сухая погода.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на сентябрь.