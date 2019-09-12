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Факты / Lifestyle

Какой сегодня праздник: именины 12 сентября

12 сентября именины празднуют Даниил, Максим, Макар, Семен, Алексей, Александр, Павел, Василий, Петр, Николай, Степан, Иван, Федор, Елизавета, Ангелина и Евгения. О народных приметах на 12 сентября – читайте в материале.

Какой сегодня праздник: именины 12 сентября

12 сентября День ангела отмечают Даниил, Максим, Макар, Семен, Алексей, Александр, Павел, Василий, Петр, Николай, Степан, Иван, Федор, Елизавета, Ангелина и Евгения.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

  • Если птицы высоко летают, то осень еще долго будет теплой.
  • Если вечер 12 сентября ясный и теплый, то в следующем году будет хороший урожай.
  • Если увидеть звездопад, то следующий год будет сложным.
  • Если видно много птиц в небе, то в ближайшие дни удержится солнечная и сухая погода.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на сентябрь

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