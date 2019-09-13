Призовой фонд косплей и K-POP шоу 100 000 грн, Джон Ромеро (соавтор Doom) и еще 8 причин купить билет читайте на сайте Факты ICTV.

21-22 сентября в Киеве на территории Арт-завода Платформа второй раз пройдет международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019.

В прошлом году фестиваль посетило более 20 тыс. фанатов среди которых ценители комиксов, анимации, кинематографа, видеоигр и литературы. В этом году фестиваль ожидает еще больше гостей, звездных селебрити и участников со всего мира.

Хедлайнерами фестиваля заявлено голливудских актеров Дэнни Трехо, Кристофера Ллойда и соавтора легендарной видеоигры Doom – Джона Ромеро.

– Мы начали новую традицию тематических конвентов в Украине, так что нам ее и развивать. В 2019 году вас ждет еще больше искренних эмоций, безграничных развлечений и теплого общения с тысячами единомышленников! Кроме этого увеличится территория фестиваля 2018 год – 20 тыс. м² , а в 2019 году – 30 тыс. м² ,- комментируют организаторы фестиваля.

Но это еще далеко не все, ниже 10 причин почему Comic Con Ukraine 2019 пропустить нельзя:

Cosplay- и Cover Dance-шоу на главной сцене.

Кстати призовой фонд для косплееров и танцевальных команд – 100 тыс. грн. Первый в Украине отбор на World Cosplay Summit, который пройдет в Японии и единственный в Украине конкурс Dog-Cosplay.

Выступления звездных гостей и автограф-сессии.

Именно здесь вы встретитесь с Джоном Ромеро, чей визит будет проходить благодаря компании Acer и другими звездами поп-культуры.

Напомним, что в прошлом году хедлайнерами этой зоны были Джон Рис-Дэвис, Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр (в этом обороты будут еще больше).

Официальные стенды от компаний кинопроката, игровых разработчиков и тематические фото стенды.

Огромная зона настольных игр и зона живых ролевых игр – LARP.

Наибольший гик-маркет страны.

Специальные презентации издателей комиксов и встречи с такими художниками как Брюно Дюамель (Франция) – автор графической адаптации романа О де Бальзака Отец Горио и Джон JagoDibuja Герра (Колумбия) – серия стрипов Living with Hipstergirl and Gamergirl.

Выступления музыкальных групп.

Magic Sword (США) – известные саундтреками к игре Hotline Miami 2: Wrong Number – создатели трека к трейлеру Thor: Ragnarok и еще группы Violet Raymoor, Timecop1983, ZWYNTAR, Orionix, Nika Lenina.

Игровые турниры.

Квесты.

Крутой подарок для фанатов Звездных Войн – полноразмерный 12-метровый истребитель T-65 X-Wing из Германии.

Фудкорт, бары и зоны отдыха на любимой локации Киева.

К слову, Факты ICTV собрали больше интересных фактов о фестивале Burning Man.