Призовой фонд косплей и K-POP шоу 100 000 грн, Джон Ромеро (соавтор Doom) и еще 8 причин купить билет читайте на сайте Факты ICTV.
21-22 сентября в Киеве на территории Арт-завода Платформа второй раз пройдет международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019.
В прошлом году фестиваль посетило более 20 тыс. фанатов среди которых ценители комиксов, анимации, кинематографа, видеоигр и литературы. В этом году фестиваль ожидает еще больше гостей, звездных селебрити и участников со всего мира.
Хедлайнерами фестиваля заявлено голливудских актеров Дэнни Трехо, Кристофера Ллойда и соавтора легендарной видеоигры Doom – Джона Ромеро.
– Мы начали новую традицию тематических конвентов в Украине, так что нам ее и развивать. В 2019 году вас ждет еще больше искренних эмоций, безграничных развлечений и теплого общения с тысячами единомышленников!
Кроме этого увеличится территория фестиваля 2018 год – 20 тыс. м² , а в 2019 году – 30 тыс. м² ,- комментируют организаторы фестиваля.
Но это еще далеко не все, ниже 10 причин почему Comic Con Ukraine 2019 пропустить нельзя:
- Cosplay- и Cover Dance-шоу на главной сцене.
Кстати призовой фонд для косплееров и танцевальных команд – 100 тыс. грн. Первый в Украине отбор на World Cosplay Summit, который пройдет в Японии и единственный в Украине конкурс Dog-Cosplay.
- Выступления звездных гостей и автограф-сессии.
Именно здесь вы встретитесь с Джоном Ромеро, чей визит будет проходить благодаря компании Acer и другими звездами поп-культуры.
Напомним, что в прошлом году хедлайнерами этой зоны были Джон Рис-Дэвис, Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр (в этом обороты будут еще больше).
- Официальные стенды от компаний кинопроката, игровых разработчиков и тематические фото стенды.
- Огромная зона настольных игр и зона живых ролевых игр – LARP.
- Наибольший гик-маркет страны.
Специальные презентации издателей комиксов и встречи с такими художниками как Брюно Дюамель (Франция) – автор графической адаптации романа О де Бальзака Отец Горио и Джон JagoDibuja Герра (Колумбия) – серия стрипов Living with Hipstergirl and Gamergirl.
- Выступления музыкальных групп.
Magic Sword (США) – известные саундтреками к игре Hotline Miami 2: Wrong Number – создатели трека к трейлеру Thor: Ragnarok и еще группы Violet Raymoor, Timecop1983, ZWYNTAR, Orionix, Nika Lenina.
- Игровые турниры.
- Квесты.
- Крутой подарок для фанатов Звездных Войн – полноразмерный 12-метровый истребитель T-65 X-Wing из Германии.
- Фудкорт, бары и зоны отдыха на любимой локации Киева.
К слову, Факты ICTV собрали больше интересных фактов о фестивале Burning Man.