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Факты / Lifestyle

Банк, больница и интернет – что в Киеве лучше, чем в Лондоне

В каких аспектах общественной жизни Киев опередил Лондон – в материале Фактов ICTV.

Банк, больница и интернет – что в Киеве лучше, чем в Лондоне

Банковская система

Как и в британских больницах, в банках своей очереди приходится ждать много времени. Самым интересным остается тот факт: чтобы открыть счет надо иметь адрес регистрации места жительства. Однако, чтобы арендовать квартиру и собственно получить эту самую регистрацию – надо уже иметь банковский счет.

Доставка еды

В Киеве курьеры работают довольно быстро и придерживаются установленного времени. Если такое произошло и доставка задержалась, то клиент получит бонусы или скидку.

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В Лондоне, говорит украинский эмигрант Александр, курьеры опаздывают регулярно.

– Если сравнить другие сферы жизни, во многих аспектах даже британцам можно поучиться у Украинской, – говорит Александр.

Если на сайте доставки еды написано, что курьер приедет за 30 мин, то в реальности довольно часто это не так. Иногда приходится ждать дольше, а иногда и вообще, курьер не приезжает.

Проведение интернета

Украинка Валерия Арно жалуется, что интернет в британской столице им устанавливали 2 месяца.

– Интернет нам устанавливали два месяца, каждый раз откладывая запись через: внезапной болезни команды (всей), потерю лестницы и неуверенность в том, что они сделают аккуратную работу, – говорит она.

В Украине провайдер больше суток не заставит ждать клиента.

Ранее Факты ICTV писали, что в Великобритании подросток потерял зрение из-за того, что питался исключительно чипсами, белым хлебом и картофелем фри.

Источник: Ранок у великому місті

Фото: Unsplash

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