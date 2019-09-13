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Borderlands 3: онлайн-презентация ролевой видеоигры

Релиз шутера от первого лица с элементами RPG Borderlands 3 состоялся 13 сентября.

Borderlands 3: онлайн-презентация ролевой видеоигры

Borderlands 3 – новое творение от команды Gearbox Software.

Стрим игры можно посмотреть в нашем материале.

– Станьте одним из искателей Хранилища, каждый из которых обладает развитым деревом навыков, мощными способностями и широкими возможностями настройки, и помешайте близнецам Калипсо объединить бандитские кланы и заполучить господство над всей галактикой, – говорится в релизе.

Помимо этого, вы сможе отправиться за пределы Пандоры и открыть новые миры с уникальным окружением и противниками. А справиться со всеми проблемами вам помогут горы стволов и тонны приспособлений.

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Онлайн-презентация Borderlands 3

К слову, разработчики из CD Projekt RED показали новый геймплей Cyberpunk 2077.

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