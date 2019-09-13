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День рождения Ганса Кристиана Грама – Google выпустил дудл

Google выпустил дудл ко дню рождения датского бактериолога Ганса Кристиана Грама, разработавшего метод окраски бактерий.

Ганс Кристиан Грам

Сегодня исполняется 166 лет со дня рождения бактериолога Ганса Кристиана Грама. В честь этого события Google выпустил новый дудл.

Мировую известность ему принесла разработка способа окраски бактерий. Впоследствии метод играл главную роль в их классификации.

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На дудле можно изображен ученый и микроскоп. Создал рисунок датский художник Миккела Соммера.

Биография Ганса Кристиана Грама

Родился в Копенгагене 13 сентября 1853 года. Окончил магистерскую школу в Копенгагенском университете в 1878 году и начал изучать бактериологию и фармакологию.

Во время работы в лаборатории немецкого микробиолога Карла Фридленде, Грамм заметил, что обработка мазка бактерий хрустальным фиолетовым красителем, йодом и органическим растворителем, позволяет выявить различия в структуре и биохимической функции различных проб бактерий.

Об этом он написал в научном журнале в 1884 году. Тогда появились термины грам-положительные и грам-отрицательные бактерии.

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