Google выпустил дудл ко дню рождения датского бактериолога Ганса Кристиана Грама, разработавшего метод окраски бактерий.

Сегодня исполняется 166 лет со дня рождения бактериолога Ганса Кристиана Грама. В честь этого события Google выпустил новый дудл.

Мировую известность ему принесла разработка способа окраски бактерий. Впоследствии метод играл главную роль в их классификации.

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На дудле можно изображен ученый и микроскоп. Создал рисунок датский художник Миккела Соммера.

Биография Ганса Кристиана Грама

Родился в Копенгагене 13 сентября 1853 года. Окончил магистерскую школу в Копенгагенском университете в 1878 году и начал изучать бактериологию и фармакологию.

Во время работы в лаборатории немецкого микробиолога Карла Фридленде, Грамм заметил, что обработка мазка бактерий хрустальным фиолетовым красителем, йодом и органическим растворителем, позволяет выявить различия в структуре и биохимической функции различных проб бактерий.

Об этом он написал в научном журнале в 1884 году. Тогда появились термины грам-положительные и грам-отрицательные бактерии.

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