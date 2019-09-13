13 сентября в Украине отмечают День программиста. Факты ICTV собрали лучшие поздравления нашим кодерам.
День программиста отмечают в 256-й день года (2019 -год – невысокосный год, поэтому праздник выпадает на 13 сентября).
День неофициального профессионального праздника программистов имеет символическое значение. Число 256 соответствует количеству чисел, которые можно представить при помощи одного 8-битного байта, известной единицы измерения объема данных.
Число 256 выбрано также потому, что это максимальная степень числа 2, которая не превышает количества дней в году.
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Предлагаем присоединиться к празднику и поздравить кодеров:
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Загадочная особенность программистов в том, что вы не знаете, что они делают, пока не закончат. Счастливого Дня программиста!
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Будьте благодарны программистам, они разрабатывают новые игры каждый день. С Днем программиста!
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Легенды говорят, что некоторые программисты продолжают писать коды в раю. С Днем программиста их тоже!
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Printf (“С Днем программиста”) всех. Программисты должны это понять…
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Функция (Проснуться) Запуск: (Встать с кровати) Функция: (Пропустить завтрак) Запуск: (Работа). Это то, что программисты делают каждый день. Счастливого Дня программиста!
К слову, Факты ICTV составили календарь праздников на 2019 год – профессиональных и неофициальных.