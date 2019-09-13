День программиста в 2019 году приходится на 13 сентября. Открытки с Днем программиста подготовили Факты ICTV.

День программиста отмечается ежегодно на 256-й день года – 13 сентября. Если год високосный, то программисты отмечают 12 сентября.

Выбор числа 256 считается неслучайным. Оно соответствует количеству чисел, которые можно представить с помощью одного 8-битного байта – распространенной единицы измерения объема данных.

В Украине этот праздник не признан официальным. На неофициальном уровне его празднуют также в Аргентине, Израиле, Бангладеш, Чили, Бразилии, Мексике, Австрии, Германии, Канаде, Китае, Хорватии, Чехии, Франции, Индии, Бельгии, Австралии, Польши, Румынии, Ирландии, Италии, Сербии, Словении, Великобритании и США.

Поздравления с Днем программиста подготовили для вас Факты ICTV.



























День программиста – поздравления в картинках / 7 фотографий

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали поздравления с Днем программиста в стихах.