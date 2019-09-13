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Гороскоп на сегодня, 13 сентября

Каким будет 13 сентября для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День достаточно активный и, возможно, потребует выхода энергии. Сегодня будет преобладать рассудительность, разумность, расчет — взывать к чувствам бесполезно.

Если хочется каких-то романтических отношений, свиданий с партнером, то лучше перенести встречу, чтобы не наткнуться на недопонимание.

Однако если вместо чувственных взглядов и прикосновений по вкусу больше интеллектуальные беседы и совместное изучение чего-то нового, то встреча может пройти успешно.

Это касается и сферы красоты — не самый удачный день для похода со стилистом и подбора личного образа для себя. Хотя сегодня получится сэкономить на нарядах.

Принимать серьезные решения в плане отношений также нежелательно. При желании изучить вопросы по зачатию и вынашиванию без необходимости срочного вмешательства — лучше все перенести на другой день.

Сегодня хорошо посвятить время духовному развитию, можно сделать очищение пространства, особенно на тонком уровне.

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Неблагоприятно: начало поездок и путешествий, подстригание ногтей, стрижка волос.

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