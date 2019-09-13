14 сентября Днепр отмечает свой 243-й День рождения. Факты ICTV собрали список ярких мероприятий ко Дню города.

День города Днепр будет отмечать целых три дня. Стартуют мероприятия в пятницу, 13 сентября. Вечером горожан ждет выставка тюнингованных авто Dnepr Fast Car. В этом году мероприятие состоится на площади возле Государственного цирка в 19.00.

Но настоящая феерия ждет днепрян 14 сентября.

С 9.00 откроется гастрономическая локация. Фестиваль продлится до 15 сентября. С 11.00 начнет работу ярмарка мастеров народного искусства.

Турнир на звание Самый сильный человек Украины 2019 стартует в 13.00. Силачи будут поднимать супертяжелый снаряд, изготовленный специально к турниру. Труба длиной 12 метров весит 1 280 кг. Начнется это зрелище в 17.00.

Праздничный концерт стартует в 19.00, на котором выступят звездные гости Оля Полякова и Jerri Heil.

Все эти мероприятия пройдут на набережной Днепра Фестивальный причал.

На Сичеславской набережной с 10.00 по 19.00 будет находиться интерактивная зона от Интерпайп. Там ожидается баттл самодельных роботов, виртуальный тур по заводу и фото с Бамблби.

Там же в 17.00 стартует водное шоу. По речке к фонтану проплывут 150 спортивных лодок, а колонну замкнут девушки в костюмах супергероев, которые будут плыть на сапбордах.

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На Монастырском острове с 10.00 будет проходить Всеукраинский рыцарский фестиваль. Гости фестиваля смогут принять участие в рыцарских поединках вместе с полусотней бойцов из разных уголков Украины.

А с 10.00 до 19.00 будет проходить фестиваль воздушных змеев KiteFestMirozdanie.

В 14.00 на Заводской набережной, возле озера на жилмассиве Красный камень, начнется фестиваль электронной музыки Стихия звука. Гостей ожидает выступление диджеев, Pj Show, соревнования на самодельных авто и катания на огромном воздушном шаре.

В парке Сагайдачного в 13.00 начнется рок-фестиваль. Для гостей выступят La La Band, TremTilо, Yangely, Vocation Band и Royal Flush Band. Специальным гостем станет группа TARTAK.

К слову, ранее Факты ICTV писали, куда пойти в сентябре в Киеве.