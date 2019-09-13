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Факты / Lifestyle

Полнолуние 14 сентября: что нельзя делать и рекомендации

Первое осеннее полнолуние приходится на 14 сентября. Что нельзя делать и к каким рекомендациям нужно прислушаться – в материале Фактов ICTV.

полнолуние в сентябре

Полнолуние в сентябре наступит 14 числа – в субботу. Астрологи предупреждают, что оно будет непростым.

В это время лучше хорошо отдохнуть, однако листание соцсетей, переключение телеканалов, лежание на диване – плохие варианты.

Если хотите что-то посмотреть, то пускай это будет хороший фильм.

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Откажитесь от выяснения отношений с близкими. Ссоры, ревность и ругань исключите из своего досуга.

Кроме того, астрологи настаивают на том, что в этот день нельзя давать обещания, которые в дальнейшем для вас станут лишь обузой.

Что нельзя делать в полнолуние:

  • Держать негатив в себе.
  • Проводить важные встречи и переговоры.
  • Заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Переедать.
  • Посещать врачей.
  • Поддаваться каким-либо соблазнам.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на сентябрь 2019 для представителей всех знаков зодиака.

Фото: Unsplash

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