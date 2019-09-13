Первое осеннее полнолуние приходится на 14 сентября. Что нельзя делать и к каким рекомендациям нужно прислушаться – в материале Фактов ICTV.
Полнолуние в сентябре наступит 14 числа – в субботу. Астрологи предупреждают, что оно будет непростым.
В это время лучше хорошо отдохнуть, однако листание соцсетей, переключение телеканалов, лежание на диване – плохие варианты.
Если хотите что-то посмотреть, то пускай это будет хороший фильм.
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Откажитесь от выяснения отношений с близкими. Ссоры, ревность и ругань исключите из своего досуга.
Кроме того, астрологи настаивают на том, что в этот день нельзя давать обещания, которые в дальнейшем для вас станут лишь обузой.
Что нельзя делать в полнолуние:
- Держать негатив в себе.
- Проводить важные встречи и переговоры.
- Заниматься тяжелым физическим трудом.
- Переедать.
- Посещать врачей.
- Поддаваться каким-либо соблазнам.
Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на сентябрь 2019 для представителей всех знаков зодиака.