Диетологи не советуют употреблять пиво с солеными продуктами, но если очень хочется – изредка можно. Пять лучших закусок к пенному – в нашем материале.

Закуски к пиву должны быть простыми и быстро готовиться.

Мы составили рейтинг по их популярности среди любителей напитка.

Читайте: Как пить пиво, чтоб не вырос пивной живот

Пять лучших закусок к пиву

Сосиски – в виде хот-дога, запеченные в духовке с горчицей и сыром, приготовленные на гриле – на любой вкус.

Морепродукты – с пивом прекрасно сочетаются креветки, крабы, осьминоги, копченая или вяленая рыба.

Раки – традиционный продукт к пиву, они доступнее морепродуктов, но не менее популярны.

Жареные куриные крылышки – одна из лучших закусок. Чтобы они получились идеальными, нужно крылышки посолить, добавить специи по вкусу, обвалять в муке и пожарить на растительном масле. Желательно есть горячими.

Орешки, сухарики, чипсы и картошка фри. Эти продукты называют джанк-фуд (от английского junk food – мусорная еда). В них много вредных для здоровья составляющих, они перебивают пивной вкус, поэтому не увлекайтесь. Единственный плюс – не требуют приготовления.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, кому категорически нельзя пить пиво.