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Факты / Lifestyle

Что делает людей счастливее – исследование YES 2019

Масштабный международный опрос показал, что современные политическая, социальная и экономическая системы не делают людей счастливее.

щастя

Всемирное исследование счастья и политических взглядов, которое проводилось в 15 странах, выяснило, что обычные люди ожидают, чтобы их правительство ставило счастье за ​​основу своей политики. Это может свидетельствовать о резком уходе от распространенного мнения о том, что экономическое процветание – это ключ к удовлетворению народа.

Правительства, которые не ставят счастье на первое место, рискуют быть сметенными популистской волной.

Исследование проводилось по инициативе и под руководством украинского бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука накануне 16-й Ежегодной встречи YES в Киеве.

Среди ключевых выводов отчета авторы отмечают следующее:

  • 57,6% участников опроса во всем мире считают счастья и здоровье важнейшими факторами их жизни, даже важнее материальных благ, таких как прибыль или карьерный успех.
  • 85,4% участников опроса во всем мире ожидают, что их правительства будут играть активную роль в увеличении счастья своих граждан.

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– Уже почти четверть тысячелетия демократии основываются на принципе, что все люди имеют неотъемлемое право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав и создаются правительства. Впрочем наше понимание того, что способствует счастью, и того, как правительства могут обеспечить право на его поиск, остается рудиментарным. Данный отчет проливает свет на эти вопросы, а его результаты станут существенным вкладом в дебаты о будущем демократии на долгие годы, – говорит профессор психологии Гарвардского университета, автор книги Просвещение сегодня: Аргументы в пользу разума, науки и прогресса Стивен Пинкер.

Счастливые люди гораздо чаще одобряют деятельность лидера нации и в конце концов голосуют за переизбрание руководящих партий. В то же время несчастные люди гораздо чаще имеют глубокие популистские убеждение, что свидетельствует о том, что низкий уровень благосостояния может быть одним из факторов распространения популизма.

– Счастье предлагает радикальную политическую историю, которая концентрирует внимание на настоящих и конкретных вопросах жизни людей. Это убедительный новый нарратив и крайне необходимый способ сблизить людей в борьбе за лучшее будущее, – заявил инициатор исследования Виктор Пинчук.

Напомним, что 12 сентября стартовала Ежегодная конференция Ялтинская европейская стратегия. Сегодня запланирован вечерний прием гостей, торжественное открытие уже состоялось.

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