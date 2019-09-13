Чтобы найти пиво, которое полюбите, а не только терпите, потребуются усилия. Как выбрать пиво по вкусу – в материале Фактов ICTV.

Первый совет по поиску лучшего пива – понять, из чего оно сделано. Пиво бывает двух основных видов: лагер и эль.

Лагеры имеют более светлый цвет и вкус, и являются наиболее распространенными. Эли темнее, крепче и имеют более сильный, фруктовый вкус.

Основными ингредиентами пива являются ячмень, хмель, дрожжи и вода. Другие ингредиенты добавляются, чтобы дать каждому пиву свои уникальные характеристики.

Ищите пиво с мини-пивоварен

Лучше всего попробовать пиво, сделанное на мини-пивоварне. Авторские пивоварни обычно распространяют свой напиток только на небольшой территории, поэтому, когда вы путешествуете, постарайтесь попробовать местное пиво.

А еще лучше посетить туры, которые предлагают маленькие пивоварни. Это отличный способ узнать больше о том, как производится пиво, и, конечно, попробовать бесплатные образцы.

При дегустации нового пива используйте те же базовые принципы, что и при оценке вина. Пытайтесь определить цвет, тело, запах и вкус пива.

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4 совета, как найти пиво по вкусу

Внешний вид: посмотрите на цвет – пиво может быть янтарного, красного, коричневого или черного цвета. Оцените прозрачность пива. Если на краю бокала остается пивное кольцо, это обычно означает, что напиток более высокого качества.

Аромат: попробуйте выделить разные запахи – как и у вина, у пива есть букет. Он может быть хмелевой, солодовый, цветочный или фруктовый.

Чувство во рту: пиво легкое или полновкусное? Потратьте время, чтобы распробовать это.

Вкус: даже новички должны быть в состоянии насладиться вкусом пива. Хороший напиток имеет широкий спектр вкусов в каждом глотке.