Низкая самооценка мешает жить, строить карьеру и личную жизнь. Как поднять самооценку? Факты ICTV предлагают 7 способов.

1. Не забывайте о сильных сторонах

Составьте список своих сильных качеств и того, что у вас получается действительно хорошо. Необязательно записывать только какие-то супер качества. Подойдут и вполне обыденные: поддерживаю порядок на рабочем столе, имею хорошую память, поздравляю друзей с днем ​​рождения. Еженедельно перечитывайте этот список и старайтесь вносить туда новые пункты.

Развивать свои сильные стороны, достигайте целей в важных для себя сферах. Подайте заявку на участие в марафоне, если хорошо бегаете. Хорошо готовите? Приглашайте чаще друзей в гости. Реальные достижения – повышают самооценку.

2. Не будьте слишком строги к себе

Самооценка не станет выше от постоянной самокритики. Вместо того, чтобы критиковать, научитесь сочувствовать себе.

Каждый раз, когда будете недовольны собой, представьте на вашем месте друга и подумайте, чтобы вы ему сказали в этой ситуации. Как правило, мы больше склонны сочувствовать друзьям, чем самим себе. И таким образом легче предотвратить снижение самооценки.

Помните: идеальных людей не бывает, все мы делаем ошибки и не всегда они случаются по нашей вине.

3. Займитесь своим внешним видом

Чем больше вы довольны своим внешним видом, тем увереннее себя чувствуете. Попробуйте сбросить несколько килограмм, сделайте новую прическу или измените имидж. Если вы женщина, попробуйте новую помаду или тени.

4. Начните чаще улыбаться

От низкой самооценки недалеко и до депрессии. Улыбка же делает жизнь ярче и позитивнее, поднимает настроение и заряжает оптимизмом. А оптимизм – одно из лучших способов поднять уверенность в себе. Поводов для улыбки гораздо больше, чем вы думаете. Маленький секрет – ищите позитив в мелочах.

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5. Не общайтесь с токсичными людьми

Ваше окружение влияет на вас больше, чем вы думаете. Поэтому лучше свести к минимуму общение с людьми, которые видят в жизни только негативные моменты. Поддерживайте связь с теми, на кого хотите быть похожи. Общайтесь с уверенными в себе людьми как можно чаще – это поможет повысить самооценку.

6. Начните делать добро

Когда вы делаете что-то хорошее для кого-то, вы наполняетесь внутренней силой. Кроме того, когда другие вас ценят, это неизбежно повышает вашу самооценку.

7. Найдите себе занятие по душе

Это может быть спорт, который закаляет силу воли и укрепляет дух. Или творчество: рисуйте, пишите стихи, научитесь играть на гитаре. В творчестве нет ограничений – здесь каждый может самоутверждаться как хочет. Еще один способ как поднять самооценку – медитация. Даже 5 минут без мыслей помогут восстановить гармонию внутреннего состояния и вернуть самооценку на нужный уровень.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, как стать счастливым.