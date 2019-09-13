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Факты / Lifestyle

Какой сегодня праздник: именины 13 сентября

13 сентября именины Александра, Геннадия, Ивана, Мирона, Михаила. Чем можно и чего не стоит делать в этот день, читайте на сайте Факты ICTV.

Какой сегодня праздник: именины 13 сентября

13 сентября День ангела отмечают мужчины с именем Александр, Геннадий, Иван, Мирон и Михаил.

В древности люди наблюдали за жителями водоемов: если лягушки прыгают на берег и днем квакают, а рыбы выпрыгивают из воды – к дождю.

С этого времени на огородах собирают корнеплоды: морковь, свеклу, картофель.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Народные приметы на 13 сентября

  • Журавли 13 сентября  курлычут и летят по небу неспешно – осень будет продолжительной и теплой.
  • Журавли летят на Юг не клином, а поодиночке – согласно приметам, жди неурожая в следующем году.
  • Если человек родился 13 сентября, то в качестве талисмана может носить амулет с лазуритом.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на сентябрь

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