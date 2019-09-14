Каким будет 14 сентября для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
Сегодня начинается двухнедельный период почитания предков. День подходит для поминовения.
Энергии благоприятствуют любым родовым практикам и трансформациям, связанным с родом и родовой кармой.
Сегодня энергии дня могут подталкивать на сомнительные, рискованные предприятия, в целом подобного плана действия уместны, но важно осознавать, с какой целью они делаются, иначе в будущем можно пожалеть о сделанном, если нет чистых помыслов.
Благоприятны садовые мероприятия, а также подходят работы, связанные с водой.
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Стоит избегать важных начинаний и общения с властными людьми, например с начальством.
Благоприятное время для завершения дел.
Неблагоприятно: начало поездок и путешествий, подстригание ногтей.
К слову, детальный гороскоп на сентябрь для Фактов ICTV составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).