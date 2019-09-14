Где отдохнуть в Албании? Сколько стоит отдых в Албании? Факты ICTV из собственного опыта делятся идеями, лайфхаками и эмоциями с еще экзотической и неизбалованной туристами Албании.

Зачастую туристы едут во Влеру, Саранду, Дуррес и в Ксамил. Влера и Саранда — просторные, шумные, с множеством кафе и ночной жизнью. Однако море во Влере грязнее, в Саранде — холоднее, а вот в Ксамиле — баунти. Мы выбрали Ксамил по отзывам и фотографиям. Интернет обещал тихий южный полуостров с прозрачным “мальдивским” морем, и он не слукавил.

Дорога

1700 км, четыре границы (или пять, в зависимости от выбраного пути), автобаны и серпантины, горы и озера — дорога на автомобиле длинная, но содержательная.

Мы ехали в Ксамил через Венгрию, Сербию, Македонию и всю Албанию. Возвращались через Грецию, Македонию, Сербию и Румынию. Путь туда оказался существенно сложнее: длинные границы, а самый большой вызов — албанские дороги. Экстремальные серпантины с резким ограничением скорости на каждых ста метрах, местные гонят на полную, но мы ехали по всем правилам, ведь дороги словно и не дороги вовсе, а еще полиция активно наблюдает. Если коротко о поездке по Албании, то это красиво, но утомительно и даже страшновато, мы въехали в ночь, пейзажи вместе с опасными участками спрятались в сумерках, темнота скрыла экстремальные картинки, но мы все равно хорошо “чувствовали” весь путь.

Вот почему лучше с Македонии сразу свернуть в Грецию и ехать в Албанию по хорошей дороге.

Многие туристы едут в Албанию или Грецию с двумя ночевками. Мы решили ограничиться одной в столице Македонии. Однако разгар сезона, девять часов на двух границах — мы выехали в 5.30 с закарпатского Мукачева, и к ночи успели только в столицу Сербии. На следующий день нас задержали албанские “дороги”, а если бы ехали через Грецию, то приехали бы на часов пять раньше.

Путь назад отличался скоростью и комфортом, а границы — с более низкой загруженностью.

Цена дороги

Мы ездили преимущественно на газе. Дорога туда и обратно, путешествия в Грецию, Влеру и к историческим и природным объектам вокруг Ксамила — это €207 для машины. За автобаны в Албанию мы заплатили: в Венгрии — 470 грн, в Сербии — €19, в Македонии — €5, а на обратном пути в Греции оставили €10,8, в Македонии — €6,5, в Сербии — €13,5, в Румынии – €3.

Автострахование — 720 грн.

Жилье

Мы арендовали виллу для четырех на Booking. Владелец сеньор Абедини (как потом оказалось — посредник) предлагал расчет исключительно на месте. Приезжаем к нашему дому, глубокая ночь, прибывает черный автомобиль с двумя бородатыми мужчинами, говорят: follow us. И что оставалось? Мы отъехали чуть дальше от забронированного дома к … еще лучшей вилле. Нам очень удачно изменили бронирование за ту же цену.

Три спальни, гостиная, большая кухня, две ванные, балкон-терраса в каждой комнате, нас четверо, а вилла оказалась для девяти. И цена неизменна. Утро показало всю красоту: милый сад с узором цветов, хурмой, лимоном, виноградом, инжиром, аккуратным огородом. С террасы открываются белые дома нестандартной планировки с символическими скульптурами черных птиц на крышах, море в контрасте со светлыми горами играет ультрамарином.

Наши хозяева живут на своеобразном этаже-землянке. Пожилая пара с утра до вечера работает на огороде и кухне. Они всегда искренне улыбались нам, заботились, всего ли нам достаточно, советовали маршруты, переживали, если нас долго не было. Каждое утро подавали кофе по-турецки и … ракию, угощали традиционными блюдами и инжиром — бесплатно и от души. Эти люди не знают английского, переводила любезная внучка. На прощание хозяйка подарила саженцы цветов. И она плакала.

Вилла на 10 ночей: €720 из четырех.

Ксамил

Ксамил относился к муниципалитету ривьеры Южной Албании, ныне является подразделением муниципалитета Саранды, а также — частью античного города Бутринта. Население — около 3 тысяч, но впечатление, что здесь только туристы. Нет ощущения перенасыщенности, пространство крайне спокойное и домашнее.

Здесь расположились причудливой формы дома: белые, персиковые, желто-голубые, и они постоянно растут вверх. Рядом иногда встречаются серые и полуразвалившиеся здания, но они не диссонируют с аккуратными домиками для туристов, а наоборот добавляют природного разнообразия. На крышах нередко живут символические птицы-статуи, а фасады украшены оберегами — связкой чеснока и жутковатыми игрушками.

Ксамил наполнился маленькими кафе с европейским меню с вкраплениями албанских блюд, рыбными ресторанчиками, есть несколько супермаркетов, а на каждом повороте соблазняют лавки с картиной овощей и фруктов.

Идешь в центр, а там уже сувенирные магазины, громкие рестораны и фешенебельный отель Sole Mare с лаконичной стильной террасой и свежей вариацией классических коктейлей.

В Ксамиле словно каждый день праздник, но тихий и камерный, среди туристов не видно местных, они либо дома, либо на работе. А вечером встречаешь ксамильцив возле их домов, они пекут кукурузу или устраивают барбекю на тротуаре перед своим домом.

Море и острова

Кто бывал во Влере, Саранде и Ксамиле, подтвердит, в Ксамиле лучшее море. Несколько пляжей, а море везде разное: от мальдивского бело-бирюзового до изумрудного.

Пляжи — песчаные или с мелкой галькой, и кое-где каменистые, а уютные бухты — словно своеобразный чилаут. Пляжи не слишком людные, не слишком музыкальные, достаточно чистые, порой местные предлагают пончики с шоколадом, фрукты и ягоды в акуратных корзинках.

Наш любимый пляж — Paradise — здесь море с градацией снежного и мятного, а вечером ванильное небо с насыщенно-синим морем “подсвечивают” пляж, и он словно сияет.











Отдых в Албании: “мальдивское” море, мистические горы и приятная цена / 3 фотографии

Обязательно арендуйте катамаран и плывите к Ксамилским островам. Волны нежно качают катамаран, островки создают интерьер в море, открываются каменистые и безлюдные, пещерные и даже с ресторанчиками.

Людей на островах не много, вода прозрачная и теплая, каждый островок — маленькое открытие и вода другого окраса.















Отдых в Албании: “мальдивское” море, мистические горы и приятная цена / 4 фотографии

Аренда катамарана для четырех: 700 лек за два часа (все суммы делите на четыре, чтобы понимать цену в гривнах).

Сходить в Грецию

Ксамил может показаться статически милым, неспешным: яркие дома, зеленые сады, тихие кафе и щедрые магазины, но прогуляемся немного дальше (4 км), к окраине, которая открывает масштабы природы, ее переменчивый характер, роскошные панорамы городов, гор и моря, а также … островную Грецию. Можно поехать на автомобиле, но пешком успеваешь наслаждаться. Извилистый серпантин, туристические виллы контрастируют с заброшенными домиками, а дальше — только живописная пустота, стадо овец растворяется в цвете “высушенной”, но все равно красивой природы, с сумерками коровы направляются на прогулку, машины мчатся, сквозь тишину прорываются колокольчики коровок, вокруг ни души.

Дорога вверх и вниз рисует wow ракурсы Ксамила и Саранды между синевой моря и пудровых гор. Ты идешь и идешь, внезапно телефон смсит “приветствуем в Греции”, военная территория грозно испепеляет взглядом, но следуешь дальше, к пляжу, ты в Албании, а чуть дальше, с другой стороны влечет Греция, остров Корфу.

Античный Бутринт

Южная Албания — это и Бутринт — античный город, музей-заповедник на одноименном озере, Всемирное наследие ЮНЕСКО.











Отдых в Албании: “мальдивское” море, мистические горы и приятная цена / 3 фотографии

Лабиринты времени, древняя архитектура, статуи на фоне гор, лесные чащи с экзотическими насаждениями, аромат граната и лаврового листа, песня цикад, черепашки у “озер” между руин, чистейшее озеро с мидиями, атмосферный мини-рынок с авторскими магнитами.

Античный Бутринт сохранил тринадцать легендарных объектов: Венецианскую башню, Древний театр, Акрополь, Большую Базилику и другие. Акрополь, построенный на холме, стал музеем античного города, демонстрирует историю Бутринта.

Вход: 700 лек.

Голубой глаз

В окрестностях Саранды, среди албанских джунглей образовался карстовый источник Blue eye. Невероятное озеро среди гор, насыщенно-синее в бирюзовом ожерелье. Водолазы максимально достигали 45 м глубины, далее “бездонное” озеро не пускает.

Говорят, весь год температура озера одинакова: 13 ºС, ледяная вода сводит тело, однако смельчаки все равно скачут с импровизированного трамплина. Рядом шумит небольшой рынок, а некоторые пишут послания со словно игрушечной, но настоящей красной почты-кабинки.

На ее стене написано: “Любовь бесплатна. Ты можешь здесь сесть, написать письмо и отправить тому, кого любишь”.

Влера, умопомрачительный перевал и мистические горы

Мы съездили во Влеру, однако поразила не она, а дорога. Туда — невероятно красивая и сложная, обратно — небанально сказочная и опасна. Именно путь и является гвоздем нашей влерской программы. Крутой серпантин, бескрайние пейзажи, скалистые горы так близко-близко, пряничные города с брусчаткой и белоснежными “греческими” домами, еще дальше простираются города, “встроенные” в скалу … И вот наконец место, которое воображение не нарисует: самый высокий перевал Албании (1050 м), здесь море плотно обнимается с небом, их не отличить, крутой обрыв подчеркивает масштабы, а фото со смотровой площадки — космические. Первая часть перевала: симбиоз моря и неба, вторая — ароматный хвойный тоннель.

Высокогорный перевал называется Ллогара, он является частью горного массива Керавнийских гор албанской ривьеры, спускается по склонам непосредственно в Ионическое море.

Фантастически наблюдать море с горы, тем более, когда невидима грань между небом и морем. В контрасте с дорогой Влера выглядит несколько неприметной, но наполнена архитектурой, многочисленными ресторанами вдоль набережной, шагаешь по пальмовой аллее, интуитивно ощущаешь атмосферу Монте-Карло.

Дорога из Ксамила во Влеру может показаться экстремальной, но какой это экстрим, когда попадаешь на бездорожье сквозь горы Албании. GPS пошутил и на обратном пути завел нас на другую дорогу, поначалу все окей, хорошая трасса, красиво вокруг, мужчина продает арбузы, а дальше автомобилей становится все меньше и меньше, и мы внезапно, мгновенно оказываемся на камнях в объятиях “диких” гор. Уже и назад не вернешься, ведь много проехали, и сумерки неожиданно накрыли Албанию.

Горы — острые, суворые, их верхушки купаются в розовом солнце, местные смотрят на нас с удивлением и опаской, овцы заглядывают в окна машины, вот человек едет на муле, автомобилей почти нет, и это не удивительно, потому что здесь только на муле и проехать. Атмосфера совсем другая, нежели в туристической Албании, такая восточная, аутентичная, будто Монголия, “Албанистан”, как шутил друг в дороге. Если коротко об этом опыте: это 50 км за пять часов, где каждый поворот все сложнее и с ощущением, что он может быть последним.

Греция

Южная Албания имеет еще один бонус: Грецию. 20 км и ты в другой стране — с каскадными городками, цветными домами с красивыми балконами и климат более жаркий. Граница очень лояльная, добраться до Греции можно через небольшую переправу за €5 без чека или просто по красивой дороге.

Первый пляж за границей — почти безлюдный, море — штиль, вот отдыхает итальянская семья со своим фургончиком, родители с двумя детьми играют в карты. Останавливаемся на легкий снек и едем дальше в город Игуменица. Впечатление, словно он состоит из трех оттенков: белоснежного центра, розовой набережной и изумрудного моря.

И хотя много людей на террасах, но все равно так тихо и спокойно между узких красивых переулков, идешь по чистому тротуару все вверх, вокруг меняются краски и текстура фасадов различной формы …

Завершилась наша Греция купанием в теплом море и большой порцией греческого салата.

Еда

Албания угощает морепродуктами, блюдами из слоеного теста, лимонным супом с солеными огурцами … И суп действительно вкусный, его подают на выбор: просто с овощами либо с курицей или рыбой.

В “спальной” части Ксамила, неподалеку центра расположился милый ресторанчик Fishop.

Здесь можно выбрать рыбу с собой, а еще обязательно попробуйте мидии в красном соусе вроде грузинского, а также креветки. Подчеркните легким и прозрачным белым вином.

А еще езжайте чуть дальше Кcамила, где на море расположился The Mussel House. Мидии в сливочном соусе, ризотто с креветками, осьминог, а море создает декор и музыку.

Цены на рестораны. Каждую сумму делите на четыре, чтобы понимать цену в гривнах.

Лимонный суп с курицей или рыбой — 250 лек

Пицца для двоих — 500 лек

Большой греческий салат, который может быть для двух или четырех — 240-350 лек

Осьминог (для двух-четырех) — 1300 лек

Мидии в соусе (для двух-четырех) — 500-600 лек

Ризотто с креветками — 800 лек

Кальмар (300 г) — 800 лек

Креветки (300 г) — 1000 лек

Графин белого вина (0,5 л) — 300 лек

Эспрессо — 80 лек

Капучино — 150 лек

Большой шарик хорошего мороженого — 50 лек

Алкогольный коктейль на пляже — 600 лек, в хорошем ресторане — 900 лек.

Цены на продукты:

Очень вкусный сыр, 200 г — 200 лек

Килограмм мороженого — 650 лек

Килограмм замороженного бифштекса — 360 лек

Сливочное масло — 320 лек

Айвар (знаменитая балканская овощная закуска) — 170 лек

Абрикосы — 180 лек за 1 кг

Персики — 120 лек за 1 кг

Виноград — 140 лек за 1 кг

Яблоки — 100 лек за 1 кг.

Апельсины (ооочень вкусные) — 150 лек за 1 кг

Киви — 240 лек за 1 кг

Пиво “Тирана” — 79 лек, 0,5 л

Кола — 70 лек, 0,33 л.

P.S. Некоторые боятся Албании. Нечего бояться, наоборот лучше спешить, пока страна еще не слишком избалована туристами. Кстати, на пляжах Ксамила слышно украинский, а также итальянский, польский.

Албания удивляет многогранностью: она почерпнула эмоции Греции, Италии и создала свой собственный симбиоз. Приятный климат, красота удивительная, лимон, масло и инжир повсюду, кухня вкусная, сервис – приятный, люди — просто хорошие, такие, какие они есть.

Пусть Албания непременно случится в вашей жизни.

Эвелина Гурницкая

Фото авторки

Главное фото: Эвелина Гурницкая