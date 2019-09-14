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Какой сегодня праздник: именины 14 сентября

14 сентября именины празднуют Марфы, Натальи и Татьяны.

Какой сегодня праздник: именины 14 сентября

14 сентября в Украине отмечают ряд праздников. Среди них День украинского кино, День физической культуры и спорта Украины, Всемирный день оказания первой медицинской помощи, День мобилизационного работника в Украине.

Церковные праздники 14 сентября:

  • Церковное новолетие
  • Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы
  • Мучениц 40 дев и мучеников Аммуна, учителя их
  • Праведного Иисуса Навина
  • Всеблаженной иконы Божьей Матери

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Именины празднуют сегодня Марфы, Натальи и Татьяны.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

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