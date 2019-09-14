14 сентября именины празднуют Марфы, Натальи и Татьяны.
14 сентября в Украине отмечают ряд праздников. Среди них День украинского кино, День физической культуры и спорта Украины, Всемирный день оказания первой медицинской помощи, День мобилизационного работника в Украине.
Церковные праздники 14 сентября:
- Церковное новолетие
- Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы
- Мучениц 40 дев и мучеников Аммуна, учителя их
- Праведного Иисуса Навина
- Всеблаженной иконы Божьей Матери
Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год
Именины празднуют сегодня Марфы, Натальи и Татьяны.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.
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