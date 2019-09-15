Автобусный тур не такой комфортный, как путешествие самолетом, однако часто намного дешевле. Ко Всемирному дню туризма мы собрали несколько советов, которые помогут сделать путешествие на автобусе еще бюджетнее.

Автобусный тур по Европе – отличный способ получить много впечатлений и информации за достаточно короткое время и по вполне разумной стоимости.

Однако, можно сэкономить еще больше, если знать некоторые хитрости и быть внимательным.

Мы подготовили для вас несколько советов, как сэкономить на автобусном туре по Европе.

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Бронируй заранее

Очень часто отели дают специальные цены, при условии внесения оплаты за определенное время до заезда.

Эту возможность используют и туроператоры, формируя цены раннего бронирования тура. У каждого туроператора есть своя система раннего бронирования, которая зависит от договоренностей с отелем.

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Следи за акциями

Когда остается немного времени до начала тура, туроператоры могут существенно снизить цену за тур или сделать акционные предложения, когда один турист может оплатить полную стоимость, а второй – получает скидку.

Кроме того, многие перевозчики устраивают розыгрыши автобусных билетов в рамках рекламной кампании. Заходите периодически на их сайты.

Фото: Church of the King/Unsplash

Оплачивай тур сразу

Этот пункт сегодня очень актуален. Учитывая постоянный рост курса валют, 100% оплата сэкономит ваши деньги.

Если вы будете платить частями, каждая часть будет пересчитываться по самому высокому коммерческому курсу валют на день оплаты.

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Перестань искать туры в агентствах

На самом деле, если вы путешествуете не впервые, то мысль распрощаться с туроператором уже приходила в голову.

Ведь по-настоящему выгодно ездить через посредника только в том случае, если путевка горящая. В другом случае, придется переплатить еще и за услугу менеджера (с чего-то ведь нужно платить зарплату людям). И экономить по-настоящему не удастся.

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Бронируй места в последнем ряду

Если для вас не имеет значения, где сидеть в автобусе, можете сразу забронировать места в заднем ряду.

В таком случае можно получить дополнительную небольшую скидку от полной стоимости тура, даже не при раннем бронировании.

Фото: David Preston/Unsplash

Не всегда дешевое выгоднее

Покупайте туры, где в стоимость включено максимум из того, что вы хотите посетить.

Например, тур из 6-7 городов может выйти выгоднее, чем тур в три европейских города.

Да, общая сумма будет больше, однако, если поделить на количество мест, то получается даже дешевле – и увидеть можно больше.

Фото: Sanyam Bhutani/Unsplash

Ночные переезды

Можно сэкономить, отказавшись от комфорта. Ночной переезд позволит преодолеть около 1000 км.

Понятно, что в эту ночь вы спите в автобусе, то есть тур дешевеет за счет того, что в ночь переезда не оплачивается отель.

Фото: Nathan Dumlao/Unsplash

Что взять с собой в автобус

Общий багаж рекомендуется разложить в несколько сумок так, чтобы одну, небольшую и компактную, можно было взять с собой в автобус.

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Главное, что в сумке, которую вы возьмете в салон, должны находиться самые необходимые в автобусе вещи, поскольку доступ к багажному отделению будет затруднен вплоть до прибытия.

Возьмите с собой в дорогу подушку, влажные салфетки, некоторые продукты, бутылку воды, журнал или книгу, сменные тапочки (можно использовать вьетнамки, приготовленные для принятия душа), теплые носки, очки, powerbank (не забудьте шнур), наушники.

Кстати, для длительных переездов лучше выбрать одежду из натуральных не мнущихся тканей и забыть о джинсах, ведь если в них придется долго сидеть и полулежать, дорога рискует превратиться в настоящую каторгу.

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