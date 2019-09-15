Всенародный день отца в Украине отмечают 15 сентября. Об истории праздника – читайте в материале Фактов ICTV.

Всенародный день отца в Украине отмечают 15 сентября. Этот праздник не официальный, а дату предложили общественные организации.

Международный день отца празднуют в третье воскресенье июня, а традиция началась в США. Там он праздновался с 1966 года. Кроме того, 8 мая 2019 года Кабмин учредил праздник в Украине в этот же день.

Читайте: Календарь праздников на сентябрь 2019

Однако, в нашей стране наряду с Национальным праздником, оказывают уважение и этой дате.

Поздравления с Днем отца:

Поздравляю с днем отца,

Счастья я тебе желаю.

Нет любви моей конца,

Лучший ты, я твердо знаю!

Папа, только не болей

И почаще улыбайся.

Ты печалиться не смей

И невзгодам не сдавайся.

*****

Ты для меня всегда опора,

Любимый самый папа мой.

Тебя люблю я даже в спорах,

И вот сегодня праздник твой.

Пусть дарит жизнь тебе улыбки,

Пусть все исполнятся мечты.

Пусть даже делая ошибки,

Всегда счастливым будешь ты!

*****

С Днем отца, мой милый папа,

Поздравляю я тебя.

И скажу: Ты самый лучший, Очень я люблю тебя.

Папой быть не так-то просто,

Это знаем ты и я.

Но с обязанностью этой

Ты справляешься всегда.

Ранее Факты ICTV писали, что 15 сентября именины у Антона, Богдана, Демида, Ивана, Оксаны, Леонида, Николая, Михаила, Филиппа, Серафима, Федора и Юлианы.