Всенародный день отца в Украине отмечают 15 сентября. Об истории праздника – читайте в материале Фактов ICTV.
Всенародный день отца в Украине отмечают 15 сентября. Этот праздник не официальный, а дату предложили общественные организации.
Международный день отца празднуют в третье воскресенье июня, а традиция началась в США. Там он праздновался с 1966 года. Кроме того, 8 мая 2019 года Кабмин учредил праздник в Украине в этот же день.
Читайте: Календарь праздников на сентябрь 2019
Однако, в нашей стране наряду с Национальным праздником, оказывают уважение и этой дате.
Поздравления с Днем отца:
Поздравляю с днем отца,
Счастья я тебе желаю.
Нет любви моей конца,
Лучший ты, я твердо знаю!
Папа, только не болей
И почаще улыбайся.
Ты печалиться не смей
И невзгодам не сдавайся.
*****
Ты для меня всегда опора,
Любимый самый папа мой.
Тебя люблю я даже в спорах,
И вот сегодня праздник твой.
Пусть дарит жизнь тебе улыбки,
Пусть все исполнятся мечты.
Пусть даже делая ошибки,
Всегда счастливым будешь ты!
*****
С Днем отца, мой милый папа,
Поздравляю я тебя.
И скажу: Ты самый лучший, Очень я люблю тебя.
Папой быть не так-то просто,
Это знаем ты и я.
Но с обязанностью этой
Ты справляешься всегда.
Ранее Факты ICTV писали, что 15 сентября именины у Антона, Богдана, Демида, Ивана, Оксаны, Леонида, Николая, Михаила, Филиппа, Серафима, Федора и Юлианы.